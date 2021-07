¿Qué ha sido de Mars Aguirre, La Mars? Ahora triunfa en Onlyfans

Marcela Aguirre, mejor conocida como “La Mars” es una joven youtuber que prácticamente ha basado su “carrera” en la polémica. Ella se hizo famosa en el 2017 cuando anunció que abandonaría la escuela debido al “sistema pendejo retrógrada”, pero han pasado varios años desde entonces y ahora la joven decidió incursionar en OnlyFans.

La youtuber mostró su nueva faceta en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans. Al parecer después de compartir una foto en lencería negra con un mensaje en el que se podía leer “Dime cosita de adultos” la joven obtuvo una excelente respuesta con más de 16 mil “me gusta” por lo que decidió incursionar en la plataforma, donde actualmente se encuentra triunfando.

¿Qué hizo Mars Aguirre que se hizo viral?

Se ha visto envuelta en múltiples polémicas

Todo comenzó en 2017, cuando La Mars usó las redes sociales para quejarse del sistema “retrógrada”, asegurando que iba a dejar la escuela.

“Estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos toda nuestra vida. La sociedad nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener cierto grado de estudios para finalmente desarrollarte en el ámbito que quieres” indicó la joven en su canal de Youtube.

Esta opinión le valió de miles de críticas pero también le hizo ganar miles de seguidores, por lo que la joven pronto se convirtió en una figura pública.

Después de este incidente la joven se grabó haciendo un Challenge que consistía en meterse un condón por la nariz y sacarlo por la boca, lo que de nueva cuenta desató críticas y burlas hacia ella.

Sin embargo las peores críticas estaban por venir, pues en marzo del 2020 La Mars sacó un nuevo video donde se quejó del movimiento feminista, asegurando que el paro del 9 de marzo era una “exusa para las mujeres huevonas”.

“El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres huevonas que no quieren salir a trabajar en México. Según es una iniciativa para frenar la violencia contra las mujeres, pero yo les pregunto ¿cuál violencia?” indicó en su video.

La joven desacreditó la lucha de las mujeres, además aseguró que en México mueren más hombres y que son los medios de comunicación los que se encargaban de “hacer ver a México como un lugar inseguro”.

“La balanza no está inclinada hacia las mujeres, al año mueren muchos más hombres que en el país pero yo no veo a hombres haciendo berrinche para tirarse de huevones un día. De dónde verga sacan que existe una violencia masiva hacia las mujeres en México y que es necesario un paro nacional para protestar, perdón pero para mi no tiene justificación. Pinches viejas huevonas˝, señaló.

Este último video hizo enojar a millones de mujeres, y la joven de nuevo mantuvo su fama a flote gracias a la polémica generada. Ahora la joven ha decidido crear su cuenta de OnlyFans.

Instagram de La Mars

La joven creó su cuenta de OnlyFans donde está triunfando

Podemos encontrar a la joven a través de su cuenta de Instagram como @Marsaguirreoficial, donde tiene más de 122 mil seguidores. La Mars suele usar su cuenta para compartir fotografías y videos de sí misma, además utiliza esta plataforma constantemente para promocionar su cuenta de OnlyFans.

