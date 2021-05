¿Qué es Torture Soup?

Torture Soup es un video perturbador de un hombre llorando mientras come una sopa, al mismo tiempo que dos extrañas botargas le acarician la espalda al parecer en un intento de consolarlo. La grabación ha circulado en internet desde el año 2005.

El video que ahora es conocido como “Torture Soup” o “Blank Room Soup” en realidad no se llama de ninguna de estas formas. Cuando apareció por primera vez en internet estaba titulado “freaky soup guy” (chico extraño de la sopa) cuya descripción es bastante acertada con las imágenes.

El video de apenas un minuto de duración, muestra a un hombre con una camiseta blanca sin mangas sentado en una mesa grande en una habitación vacía, comiendo lo que parece un plato de sopa con una cuchara cómicamente grande. También está llorando, aunque en realidad no podemos ver lágrimas; sus ojos se han borrado con una de esas barras censuradoras negras. Sin embargo, solo el sonido del llanto es suficiente para hacerlo perturbador: es el tipo de llanto que está tan angustiado que suena a risa. Incluso podría ser risa, de alguna manera extraña.

Fiel al nombre del video, el chico de la sopa es, de hecho, extraño. Pero él no es la parte más extraña del video. Sino los extraños personajes de botarga que se encuentran de pie a su lado. Los muñecos tienen forma de humanos, una cara blanca, agujeros para los ojos y ningún otro rasgo facial discernible.

Mientras el hombre come y llora, uno de los personaje se le acerca por detrás y le da una suave palmada en la espalda. Aproximadamente en las tres cuartas partes del video, se une a otro personaje idéntico, que también le da palmaditas en la espalda al hombre mientras come y llora. Entonces, abruptamente, el video termina.

El video de Torture Soup ha desconcertado y asustado por igual a las personas desde que apareció por primera vez en YouTube en 2005. Docenas de teorías al respecto, que intentan explicar qué es, quién lo hizo y por qué existe, han surgido a lo largo de los años, la mayoría de las cuales nunca se han confirmado.

Rumores de Torture Soup

Cuando el video de Torture Soup fue publicado nadie sabía de qué se trataba y los rumores empezaron a circular, la gente dijo que las personas que estaban dentro de los disfraces habían secuestrado al hombre del video, lo habían dejado sin comer por varios días y, horriblemente, le habían servido sopa hecha con los restos de su esposa, a quien también habían matado. Por eso lloraba, decía la gente. Por eso parecía que estaba a punto de vomitar. Por eso las figuras le daban palmaditas en la espalda: lo torturaban, lo trataban con simpatía fingida mientras lo alimentaban a la fuerza con los restos canibalizados de alguien a quien amaba.

Incluso se dijo que el video se había encontrado originalmente en la Deep Web, bien conocida por ser el rincón más depravado de Internet.

Esta historia de fondo es, por supuesto, falsa. Como se señaló anteriormente, el título del vídeo no es “Torture Soup” y cuando fue publicado por primera vez en 2005, la única "historia" que incluía en su descripción era la frase "No sabemos qué es esto". No hay evidencia de que el video provenga de la Deep Web.

Sin embargo, sorprendentemente, no hay muchas piezas documentadas o investigadas en profundidad sobre "Blank Room Soup" por ahí. Hay muchos creepypasta, claro, pero solo un pequeño puñado de personas realmente ha intentado llegar al fondo de la mitología que rodea al video.

La verdadera historia de Torture Soup

El video fue subido a internet bajo el nombre Torture Soup.avi

Hasta el momento no hay una explicación concreta o que haya comprobado la verdadera historia detrás del video Torture Soup, pero a continuación veremos algunos datos que valen la pena resaltar.

El vestuario que usan los dos desconocidos se llama RayRay y su creador no es otro que Raymon Persi, pero ¿quién es él? Raymond Persi, es un animador, director, guionista, productor, dibujante de guiones gráficos y actor de voz estadounidense. Los personajes son parte de su video de 2006 titulado "RayRay Resolution". La última aparición en video de estos disfraces fue en "12 días de Navidad presentados by RayRay "el día de Navidad del año 2008.

El youtuber ReinBoth decidió investigar esta historia y aunque tenía la intención de desacreditar el video no pudo hacerlo, pues no pudo encontrar información sólida al respecto.

El youtuber se puso en contacto con Raymon Persi, quien le explicó que él no había realizado el video y que sus trajes habían sido robados. Persi reveló que semanas después del robo recibió un correo con el archivo del video adjunto, por lo que decidió publicarlo para compartirlo “con su grupo”, de tal forma que la grabación fue subida a internet desde su cuenta.

Aunque Persi asegura que no está relacionado con el video muchas personas aseguran que fue él quien lo creó y lo subió para causar polémica y promocionarse. Recordemos que la descripción original del video incluía la descripción simple, "No sabemos qué es esto", es decir, es exactamente el tipo de descripción que le darías a un video extraño protagonizado por tus propias creaciones supuestamente robadas, para causar polémica.

Además, el resto del contenido del canal donde originalmente se subió el video Torture Soup parece estar relacionado con Persi: está lleno de promociones de episodios de Los Simpson en los que trabajó Persi.

