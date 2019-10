¡Que dolor! hombre choca con puerta de cristal y LA ROMPE (VIDEO VIRAL)

Todos hemos conocido a una persona que se ha confundido con las puertas de cristal y choca en contra de ellas; en nuestra lista de amigos, tampoco puede faltar el despistado que el chocar con las puertas de cristal es su pan de cada día.

A través de las redes sociales, se ha compartido el vídeo que muestra el momento perfecto en el que un hombre intenta integrar a un establecimiento pero se golpea con la puerta y la rompe.

El video se hizo viral en unas cuantas horas, ya que deja ver cómo el sujeto intenta ingresar a un estudio de tatuajes, sin embargo, al no darse cuenta choca con el cristal y rompe en varios pedazos; y es que la cosa no terminó ahí, sino que quedó herido y con unos cuantos pedazos de vidrio incrustados en su cara, razón por la que tuvo que ser enviado a un hospital cercano para que pudieran retirarlos y curarlo.

Aunque en un principio las imágenes podrían tornarse graciosas, si las ves detalladamente, te podrás dar cuenta que en realidad su fue un accidente le pudo haber causado daños severos al protagonista del video viral.

AQUÍ EL VIDEO:

La grabación fue compartida en la cuenta oficial de Instagram del conductor de espectáculos, Juan José “Pepillo” Origel, en donde menos de una hora, el video alcanzó cerca de 20, 205 reproducciones, convirtiéndolo en un fenómeno del internet, pero también recibiendo comentarios como “auuuuch”, ya que como se mencionó si pudo haber representado un peligro para el herido.

Hasta el momento no se sabe con exactitud el lugar, día o momento en el que ocurrió el tremendo golpe y roptura de la puerta de cristal, sin embargo es importante destacar que este tipo de choques se vive todos los días en el momento menos inesperado y si realmente eres una de las personas que no ha pasado por un “oso” tan grande como este, no te vamos felicitar, más bien te vamos a ¡ALERTAR!, ya que no sabes cuándo serás la víctima de la siguiente puerta de cristal que se cruce en tu camino.

