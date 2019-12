¿Qué canción le dedicas a tu mascota? la tendencia de Twitter que te hará llorar

Muchas personas compartieron las melodías que cantan a sus mascotas en Twitter y algunos hicieron llorar a más de un internauta ya que se pudo leer y escuchar todo el amor que sienten por sus perritos y gatitos.

Una joven de nombre Patricia decidió contar que ella dedica a su perrita Mulán la canción 'Día de Enero' de Shakira y a partir de ahí comenzó el hilo de Twitter donde todos expresaron su cariño por los caninos y félinos.

Aquí te dejamos las canciones que los tuiteros le dedican a sus mascotas:

"Yo a Mulán siempre le canto Día de enero de Shakira porque cuando la adopté le prometí que ya vería como sanarían sus heridas poco a poco y porque ella más que nadie merece ser feliz"

"Beautiful boy-John Lennon. Y sí, lo es demasiado"

"Me da la pata cuando le canto el coro de "Valentine" de Fiona Apple, I root for you, I love you. You, you, you, you Y le canto la de Ziggy Stardust porque de ahí viene su nombre. Pero le he compuesto tooodo un repertorio de tonteras.

"A mi Marlie siempre le canto esta de los auténticos decadentes, no hay mejor canción que describa lo suave y único que es...

Un osito de peluche de Taiwán. Una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel. Delicioso como el dulce de leche"

"Le cantabamos Raoul and the kings of Spain (siempre cambiábamos "Spain" por "space", para que sonara mas cósmico) de Tears for Fears. Su nombre era Raúl, porque al maullar parece que decía su nombre"...

"You are my sunshine"

Casi todas las mañanas le canto a mi Lobita "You are my sunshine" de Johnny Cash, porque cuando dió a luz su segunda camada fue una mañana afuera de mi casa y era apenas una bebé, desde ahí nos adoptó a mi familia y a mí. �� pic.twitter.com/82QX8BosqG — Sólo Betsabé�� (@starbios) 27 de diciembre de 2019

If I ain't got you

A esta preciosa le canto If I ain't got you de Alicia Keys porque I don't want nothing at all if it ain't you Amy, if I ain't got you baby. (Se llama Amy). pic.twitter.com/j5jlTw6UiH — damniel ����‍�� (@starkdot_) 27 de diciembre de 2019

Milo de Residente

Le canto Milo de Residente, porque pues se llama Milo y le gusta que el viento le sople en la cara, también le gusta tocar las flores que salen en abril, y cuando me abraza me descongela y me hace sentir como un globo que vuela �� pic.twitter.com/u0HZfHMbYu — Karol Guzman Alvarez (@KarolGuzmanAlv1) 27 de diciembre de 2019

La Negra Tomasa

Sin duda alguna estos perritos tuvieron suerte de tener una familia que los ame mucho al igual que los tuiteros tuvieron suerte en encontrar una mascota que seguramente les ha cambiado la vida con mucho amor y cariño. Y tú, ¿Qué canción le dedicas a tu mascota?

