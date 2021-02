"Que agarra y que me dice": Así luce cinco años después de su video viral

Era el 2015 cuando en las redes sociales apareció el video viral del año. La frase “Que agarra y que me dice… me dice…”, se convirtió en una de las grandes sensaciones del momento, el joven protagonista era César Pineda.

El video viral no se puede olvidar, porque con su plática y gestos César Pineda “rompió” el internet al no estar decidido si iría acompañado o no a un evento.

En La Verdad Noticias, te traemos el cambio que ha tenido el joven César Pineda, que en épocas actuales no estaría de más llamarlo “Lord vass irrr”, pero sin más preámbulos comencemos recordando el video.

Trayectoria artística de "Que agarra y que me dice"

En 2015, el video de César al decir "Vas ir o no vas ir" causó miles de memes por parte de los internautas, así como parodias y graciosos remix. Pero ¿quién es César Pineda?

Sin embargo, luego de muchos años muchos se han olvidado de él, pero continuó trabajando y ahora tiene algunos videos musicales en donde ha realizado algunos conver como Urge o creaciones originales como "La niña de los hoyitos".

Recuerdas a "Que agarra y que me dice", así luce.

Aunque se dio a conocer por el video viral, actualmente se dedica a la música, y aunque después del "Vas ir" no se supo más de él, en 2018 se presentó en un programa de talento en Estados Unidos para compartir un número musical, pero no consiguió pasar de la etapa de audiciones.

Pero desafortunadamente en la música no ha alcanzado tanta fama como ocurrió con el video viral de “Que agarra y que me dice… me dice…”, el cual fue grabado cuando él se encontraba en estado de ebriedad.

En la actualidad el joven cuenta con casi 50 mil suscriptores en su canal de Youtube, en el que comparte un poco más de su día a día así como sus proyectos musicales. Cuéntanos que te parece cómo luce el “Que agarra y que me dice… me dice…”.

