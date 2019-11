¿Qué MEME te representa según tu signo zodiacal?

Diariamente vemos en redes sociales diferentes y divertidos memes en nuestro feed pero te gustaría saber ¿qué meme te representa según tu signo zodiacal?, aquí abajo te lo revelaremos.

Aries

Bob Esponja Cavernícola, eres muy activo, no puedes quedarte quieto en un lugar, siempre debes andar de arriba para abajo como el Bob Cavernicola. Sueles poner el ambiente en las fiestas.

Tauro

El gatito inerte, basicamente puede quemarse algo al lado de ti y tu estarás solo como el chinito, 'milando'. Te gusta ver como todo se quema a tu al rededor pero jamás te metes en problemas ajenos. Eres muy "chingaquedito".

Géminis

Spider Man doble, diariamente sueles pasar por más de tres estados de animo diferentes, puedes estar feliz en la mañana, derepente odiar a todos en la tarde y ponerte a llorar en la noche. Es difícil soportarte, eres muy chocoso y no puedes esconder tus emociones aunque uses mascara.

Cáncer:

Meme de ¿qué pasó ayer?, eres ¡mala copisima! pero cuando estás sobrio eres calculador y basas tus desiciones en las estadisticas. Eres amante de hacer listas para toda ocasión.

Leo

José José, eres muy borracho pero tienes cualidades y talentos natos que te hacen diferenciar del resto. Eres amoroso pero también te crees mucho y a veces le caes mal a los demás. Debes aprender a ser humilde.

Virgo

El meme pensante, siempre tienes un plan bajo la manga, eres muy inteligente pero a veces ves a los demás como inferiores, debes equilibrar tus pensamientos para que no te pases de 'payaso'.

Libra

Pedro El Mono, eres distraído, a veces no te das cuenta de lo que está pasando hasta que los demás te cuentan. Te gustaría ser más sociable pero la verdad es que eres muy penoso y te cuesta interactuar con las personas.

Escorpio

Meme Troll Clásico: Eres un meme de los viejitos, de los primeros que se comenzaron a divulgar en internet. Eres muy burlón y te gusta hacer reir a los demás.

Sagitario

Bebé Yoda: Eres el nuevo meme de moda. Si eres sagitario seguro eres una persona que suele cautivar a los demás con su ternura e inteligencia, siempre tienes algo que decir.

Capricornio

Drake: A los nacidos bajo el signo de Capricornio se les compara con el meme de Drake debido a que suelen ser muy chocosos con algunas comidas. Son demasiado selectivos en varias cosas y se niegan a cambiar sus rutinas.

Acuario

Jerry sorprendido o mejor conocido como el "khe berg%", los acuario son personas que a veces no se dan cuenta de la realidad hasta que la tienen frente a sus ojos. Suelen huir de sus responsabilidades y se la pasan de arriba para abajo con la intención de que nadie los cace.

Piscis:

Meme "me quede así ira", a veces eres muy falso para agradarle a todos y haces como que no te das cuenta de muchas cosas para no meterte en problemas.

