Pudo ver antes que todos Spider-man: No Way Home pero “le ganaron el mandado”

Muchos quisieron ser los primeros en ver el gran estreno cinematográfico Spider-man: No Way Home, pero no todos corrieron con tanta suerte, aquí te contaremos la historia de Daniel Moreno, quien pasó de presumir sus boletos a quedarse sin entrar al cine, ¡te contamos todos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que la fecha oficial de este estreno fue el 15 de diciembre de 2021 y que el director del film fue Jon Watts.

Anteriormente te contamos que esta película tuvo una impresionante calificación; sin embargo, ahora te diremos cuál es la razón por la que un joven ilusionado se quedó sin verla.

Spider-man: No Way Home: joven no pudo verla por presumir

Fue por medio de su cuenta oficial en Facebook que el usuario Daniel Moreno presumió el 30 de noviembre de 2021 sus boletos para ver el nuevo largometraje del Hombre Araña, aunque no esperaba en ese momento ser protagonista de una terrible noticia como fan del superhéroe, en ese entonces publicó:

“Ya se hizo campeones!!! Sin filas ni nada!!!!”

Este texto lo acompañó con una imagen del código QR de su compra en línea de los boletos, mismos que eran para la función de las 16:45 minutos del 16 de diciembre de 2021 que tendría lugar en el Cinépolis Plaza San Pedro Mexicali.

Roban boletos a Daniel Moreno

El inocente joven nunca imaginó que alguien “le ganará el mandado” y lo atracara por internet y sin que se diera cuenta, ya que, el día del estreno publicó:

“Se pasaron de lanza, nunca pensé que alguien pudiera ser así…. me robaron el código QR de los boletos…”

Y añadió:

“...en fin la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitará más que yo.”

Así es, este chico ya no pudo ingresar a la sala a ver su tan esperada película porque alguien más lo hizo antes de él, y aunque desconsolado se fue un buen rato con unos amigos, hubo varios quienes le dijeron que no se preocupara, ya que así se volvió famoso, incluso hubo quien le ofreció unas entradas en la sala VIP, y claro, ¿cómo no mencionar los memes que protagonizó?, tal vez se sintió triste por su pérdida, pero a muchos les brindó su mejor sonrisa del día, ¡ánimo Daniel!

