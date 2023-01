Publicó una carta de amor de su primera novia, el esposo de esta le responde

La historia que contamos en La Verdad Noticias le pasó a Sebastián Granate, quien no imaginó lo que sucedería cuando publicó una carta de amor en Twitter.

El chico dijo que mientras revisaba el baúl de recuerdos encontró una carta que le había enviado una de sus exnovias, quien se llama Ana Laura, esto sucedió cuando ella tenía unos 19 años.

"Seba, amor. El motivo de mi carta es decirte algunas cosas que siento por vos", se lee la carta.

Publicó una carta de amor, le responde el marido

Chico publica la carta que le envió una ex novia.

"Anita, donde quiera que estés, te mando un beso grande y, ojalá, seas feliz", escribió Sebastián en el tuit cuando publicó una carta de amor.

La misiva es una carta de amor en la que, Anita confesó a su entonces novio: "Para empezar, te voy a decir que nunca amé a nadie en mi vida".

La jovencita agregó: "Sos la persona que realmente me hace feliz"; "También quiero darte las gracias por tanto, sé que soy muy insoportable"; "Confío plenamente en vos, sé que sos buena persona, algo loca, pero buena al fin y al cabo" y "Te adoro. Amor, feliz aniversario. Te amo".

Cabe mencionar que la carta está firmada en 2001, por lo que cuando Sebastián la publicó no esperaba que su tuit se hiciera viral y que el actual esposo de Ana Laura decidiera dejarle un mensaje en su publicación.

Te puede interesar: Novio confesó que lo obligaron a casarse y casi se cancela la ceremonia

Esposo responde a Sebastián

Apareció el esposo de Ana, la chica de la carta de Sebastián.

Luego que Sebastián publicara la carta de su ex novia Ana, el esposo de la mujer le contestó.

"Pasó algo muy loco. Me llegó un mensaje privado por Twitter y me habló un hincha de Lanús -yo también lo soy- y me contó que es la pareja de Ana, que tienen una nena de 6 años. Me dijo ‘quedate tranquilo que ella está bien’”.

También dijo: “Le mandé un beso, que sean muy felices, ya que no sabía que era madre”. Además, le dije ‘aguante Lanús’. Un pibe macanudísimo", escribió Sebastián en Twitter para comentarle a sus seguidores, había continuado su historia luego que publicó una carta de amor.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"