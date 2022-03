Proponen matrimonio a ARMY durante proyección de concierto de BTS; se hace viral

Una ARMY se volvió viral en redes sociales luego de que le pidieron matrimonio en una sala de cine en plena proyección del concierto “Permission to Dance on Stage-Seoul” de la banda coreana BTS.

Aunque desconocemos la ubicación exacta de este romántico momento viral, la historia que fue compartida a través de Twitter afirma que sucedió durante una de las esperadas proyecciones del concierto de BTS en México.

Hace un par de semanas en este espacio compartimos la historia de la pelea viral de ARMY por entradas para la proyección del concierto, un hecho sin duda lamentable pero que nos da una idea de lo importante que es este evento en la vida de muchas jóvenes en la actualidad.

Piden matrimonio a ARMY en proyección de BTS

Que hermoso le prepusieron matrimonio a una army en el concierto de BTS en los cines de fondo Permission To Dance, espero que sean felices ����pic.twitter.com/xzgcEJOpXZ #PTD_ON_STAGE_SEOUL #PermissionToDanceOnStageSeoul — Lele ✨PTD CONCERT D-2 (@lelebtslove) March 12, 2022

La publicación en Twitter incluye un video en el que se puede ver a todos los integrantes de BTS de fondo y de frente la sala, los asistentes a la función y en medio una joven Army recibiendo el anillo de matrimonio.

Si bien un momento como este sería la envidia para muchos fans, más cuando los boletos para esta función eran limitadísimos, a algunas personas no les encantó la idea. Hermanas ARMYs dijeron en los comentarios que la chica no debió aceptar.

“Ojalá y eso nunca me pase, pero igual que bueno por ellos” o “no no no acepto menos en frente de bts”, comentaron algunas usuarias.

Otro más escribió: “Que bonito ovio tenía que aceptar (risa) sino quien pagaba las entradas no ‘mentiris’ que encuentres un amor que te acepte como es; es difícil que bueno espero que el chico haga feliz a nuestra hermana”.

No quedan dudas, por lo que vemos en las fotos, que fue el mejor día en la vida de esta joven fan de BTS, ¿a ti te gustaría ser a quien le piden matrimonio? Si tienes boletos para ir al espectáculo, te compartimos algunos consejos para ver el concierto de BTS Permission to Dance On Stage en el cine.

