Profesora aplica a el famoso meme viral del gato con sus alumnos y causa sensación (VIRAL)

El gran meme donde la actriz Taylor Armstrong aparece gritándole a un gato blanco sentado en una mesa creemos que ya se convirtió en el meme de lo que va del 2019. Los usuarios de distintas redes sociales han compartido la imagen con un texto que describe situaciones comunes que muchos hemos vivido, pero en esta ocasión una profesora se las aplicó a sus alumnos en un examen.

Y es que en Argentina, exactamente en un colegio de Jujuy, una maestra no dudó en utilizar el meme viral para motivar a sus alumnos durante una prueba de inglés. La foto de la hoja del examen se hizo viral en la red social de Facebook y otras plataformas sociales.

La profesora del Colegio Cristiano Evangélico Che-Il imprimió la imagen del gato y la mujer que le grita en la parte inferior de la hoja del examen.

El texto que puso como referencia la profesora es este:

“Me dijiste que el examen iba a ser fácil”.

Mientras que en el lado del gato, “el profe” en esta ocasión, contesta que será así “para el que estudió”.

Los alumnos reaccionaron con un buen gesto al ver el meme en su examen de ingles y más de uno si se emocionó al momento de contestar cada una de las preguntas planteadas en el mismo.

El épico meme nace según la página Know Your Meme, esta imagen tiene el título de Woman Yelling at a Cat (Mujer gritando a un gato), y está conformada por una captura de pantalla de Taylor Armstrong y Kyle Richards, dos integrantes del elenco de la serie The Real Housewives of Beverly Hills, además de una foto de un gato blanco de aspecto confundido sentado detrás de un plato de comida.

El meme se hizo popular en las redes sociales a mediados de junio de 2019 y luego el gato fue identificado como Smudge the Cat, tiene una cuenta de instagram con más de 600 mil seguidores , (¿cómo puede ser que un gato sea más famoso que tu?.

