Profesor de la UNAM viral por incitar a torturar a mujeres

Perplejos quedaron los alumnos, y ahora usuarios de las redes sociales, cuando el profesor de contaduría y Administración de la UNAM dijo que las mujeres “Si mueren es por algo”, dando ha entender que no son asesinadas sino que se lo buscan.

El video original fue publicado en TikTok pero fue replicado en otras redes sociales como Facebook y Twitter. Casi de inmediato se viralizó exponiendo al profesor de la prestigiada universidad mexicana, UNAM.

Los comentarios de la publicación original condenan las declaraciones del profesor; hasta el mediodía de este miércoles ya contaba con más de 62 mil reproducciones y 2 mil 378 compartidas.

El delicado mensaje del profesor ha sido viralizado en múltiples redes sociales.

Profesor pide maltratar a las mujeres

El profesor de la UNAM que fue grabado mientras daba su clase en línea y que justificaba los feminicidios e incluso incentivando a los alumnos a “torturar” a mujeres que van a las marchas fue identificado como Genaro Castro Flores de la Facultad de Contaduría y Administración.

Durante el video el profesor dice en su clase que no sabe por qué no detienen a las mujeres que protestan, ya que si fuera el no le importaría estar en la cárcel con tal de averiguar si protestan porque alguien les paga. De hecho hasta llegó a decir que sería capaz de torturarlas.

“Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?”, indicó el docente.

Pero sus palabras no se quedaron allí, Castro Flores declaró que a las mujeres no las asesinan porque sí, sino porque ellas se lo buscan. “Si mueren es por algo, no es porque digan ‘vamos a matar a diez mujeres ahorita’. Eso no. El que anda mal termina mal”.

El video a tocado un punto sensible de la sociedad en la cual todos los días mujeres mueren en sus hogares, asesinadas en la calle, secuestradas y torturadas. Mientras que un profesor de la UNAM fomenta estos delitos. La universidad ya ha comunicado que el profesor fue separado del grupo.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.