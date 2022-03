Premios Oscar 2022: Los mejores memes de la pelea de Will Smith

El penoso percance entre Will Smith y Chris Rock desató una ola de memes en las redes sociales.

La 94.ª edición de los Premios Óscar se llevó a cabo el día de hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles y no se puede negar que uno de los momentos más incómodos de la noche fue la intensa pelea entre Will Smith y Chris Rock, misma que se transmitió a nivel internacional.

Todo comenzó cuando el comediante estaba a punto de presentar la categoría Mejor Largometraje Documental. En ese momento, él pensó que sería una buena idea hacer una broma sobre Jada Pinkett Smith y el trastorno de alopecia, mismo que la ha dejado calva.

�� #AHORA | Video completo: La esposa de Will Smith pareció molesta después de que Chris Rock la llamara "GI Jane 2" en los Oscars. Jada Smith sufre de una condición que causa la caída del cabello y eso molesto a su esposo. pic.twitter.com/3qomXe5JFm — Mundo en Conflicto �� (@MundoEConflicto) March 28, 2022

Dicha situación no fue del agrado del actor, quien no dudó ni un segundo en subir al escenario para cachetear al comediante y luego insultarlo, dejándole en claro que no volvería a permitir que se metiera con su esposa. Más adelante, se pronunció al respecto cuando recibió el premio a Mejor Actor por su interpretación en King Richard.

“En este negocio tienes que ser capaz de tener gente que te falte el respeto, y tienes que sonreír y fingir que eso está bien… Seré capaz de amar y cuidar a mi madre, a mi familia y a mi esposa”, declaró Will Smith.

Ola de memes en redes sociales

Este vergonzoso y controversial momento no pasó desapercibido para los cibernautas mexicanos, quienes dieron rienda suelta a su imaginación para crear divertidos memes en redes sociales con tal de aligerar la fuerte tensión que generaba el debate por lo sucedido.

Desde plasmar la incomodidad de los asistentes al evento hasta la reacción que tuvo Chris Rock al ser agredido, los memes ya comienzan a circular por todo el Internet. Incluso, hubo quienes recordaron la cachetada que volvió viral a Eduardo Yañez hace ya algunos años.

¿Cuánto años tiene Will Smith?

Hoy en día, es uno de los actores más reconocidos dentro de la industria cinematográfica a nivel internacional.

Will Smith tiene 53 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor nació el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Respecto a su carrera artística, se sabe que esta comenzó en 1986 pero fue gracias a la serie The Fresh Prince of Bel-Air que probó las mieles del éxito.

