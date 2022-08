Porristas del Tec son criticadas por recrear un polémico video viral

Este grupo de porristas del Tec decidieron recrear el video que subieron a TikTok sus compañeros, los ahora virales jugadores de fútbol americano “Borregos”, quienes en poco tiempo alcanzaron más de 19 millones de reproducciones.

Las estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Puebla (Tec), creyeron que tendrían la misma suerte pero su sorpresa fue que recibieron una ola de críticas, entre ellas unas que señalaban su color de piel morena, se podía leer:

“Cuando te das cuenta de que en el Tec no hay Ana Sofis”

Otros indicaron de forma negativa que las animadoras del Tec no lograron hacerlo tan bien como sus compañeros, pues “a pesar de ser mujeres” no supieron moverse y transmitir el carisma necesario.

Lo que llamó la atención a los usuarios de TikTok fue que la mayoría de las críticas provenían de hombres, todos a su manera hacían alusión a que estaba mal lo que hicieron las jóvenes estudiantes.

Acerca del Tec de Monterrey, en La Verdad Noticias te informamos que han denunciado que la Institución educativa negó el seguro a la estudiante que quedó huérfana, esto complicó su estancia en la escuela.

Te puede interesar: El Tec responde a AMLO: “profesores tienen prestaciones por encima de la ley”

Varias mujeres al ver las críticas hacía la publicación donde las jóvenes bailan la canción "Lights" de Ellie Goulding, mientras son iluminadas con las lámparas de los celulares de sus compañeras, comenzaron a defenderlas y señalar la conducta negativa de los hombres, se puede leer:

“Mejor di que no te gustó porque las chicas no cumplen con tus estereotipos que estas acostumbrados, todos, no solo tú”