¿Por qué Nuevo León no tiene tinacos? la duda que se volvió viral en TikTok

¿Nuevo León no tiene tinacos? ¿En Monterrey prohíben los tinacos y cisternas, entonces por qué están improvisando? esas han sido las dudas que a muchos les quedó cuando una joven mostró en su cuenta de TikTok @karitoedrz, Dekarog, cómo hacer un tinaco improvisado para poder almacenar el agua.

La usuaria Dekarog en primera instancia mostró que realizó un tinaco improvisado, para poder almacenar agua, lo llevó a los anteriores cuestionamientos.

¿Por qué Nuevo León no tiene tinacos?

La respuesta de una joven en TikTok aclaró las dudas.

La joven cuenta que Nuevo León nunca había requerido de los tinacos porque siempre había agua y con una presión impresionante, por lo que no se veían en la necesidad de tener uno.

Dekarog dice que personalmente nunca pensó en tener que batallar con el agua ya que el agua siempre llegaba, por ello "el estar bañándose con botecitos, calentando agua en la estufa, ‘en mi mente eso solo le pasaba a la gente que no pagaba el recibo después de cuatro o cinco meses y te la cortaban’".

La joven concluyó reflexionando sobre el hecho de que “hay que empezar a valorar mucho lo que tenemos”.

Reacciones en TikTok por no haber tinacos

“¡Qué! ¿en Nuevo León no tiene tinacos?”, es uno de los comentarios más seguidos en TikTok.

Sobre la constante interrogante sobre si es cierto que en Nuevo León no tiene tinacos, el caso no es que estén prohibidos o algo parecido, simplemente debido a la eficiencia que se tenía en la distribución del vital líquido los habitantes no tenían la necesidad de usarlos, porque nunca vieron la escasez del agua.

“En realidad no había necesidad. Es algo en lo que nunca se pensó. Las casas vienen con preparación pero era opcional ponerlo”

“Tengo entendido q hay desabasto de tinacos”

“Con razón andan bien histéricos ahora todo tiene sentido”

“Aquí en el sur se tienen cisternas, tinacos y en algunos pueblos hasta pozos”

“Se mamaron con tener siempre agua. Les hizo falta racionarla o cuidarla desde hace 30 años”

Nuevo León con desabasto de garrafones y tinacos

Dada la necesidad de almacenar agua, Nuevo León sufre de desabasto de garrafones y tinacos.

Tras la crisis ambiental que dejó a Nuevo León solo con seis horas de agua al día, las personas reportan desabasto en garrafones de agua y tinacos, estos últimos han subido exorbitantemente sus precios.

En Nuevo León las ferreterías reportan lista de espera para conseguir tinacos, los establecimientos dicen que incluso se vende mucho antes de llegar y sus precios sobrepasan los tres mil pesos.

En este sentido muchos comenzaron a almacenar el agua en botes o contenedores. Fue así como se viralizó la manera en cómo improvisar un tinaco, situación que dejó la duda antes mencionada ¿por qué Nuevo León no tiene tinacos?

¡Síguenos en Google News, Facebook y http://bit.ly/TW-La-Verdad-NoticiasTwitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!