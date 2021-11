Por no querer devolver una tablet, denuncian a empresa de reparaciones

Las redes sociales son un mecanismo importante de expresión, y ha servido de denuncia para varios usuarios, tal es el caso del hombre Daniel Rivera, quien recientemente expuso su caso con la empresa FixIt, quienes no quieren devolverle su tablet, debido a que los expuso en redes sociales.

El caso se ha vuelto viral, y a través de las redes otros usuarios expusieron sus demandas hacia la misma empresa.

No es la primera denuncia de empresas en la semana, ya que previamente te informamos en La Verdad Noticias, de un chico que fue discriminado por el establecimiento en el que trabajaba.

La empresa no a entregado la tablet en meses

A través de su cuenta de Twitter, el usuario Daniel Rivera platicó con lujo de detalle todo lo ocurrido, y narró que llevó su tablet para reparar el centro de carga, y posteriormente le fue devuelto, pero ahora con un error en el sistema de audio, por lo que interpuso una queja en redes sociales.

“Después de la queja por redes sociales me marcó la persona de la sucursal dentro de Walmart de Satélite. Me dijo que dado que nos quejamos ya no nos iban a reparar la tablet. Fue entonces que comencé a grabar la llamada para tener pruebas. Le pedí que lo repitiera y lo hizo”, dijo.