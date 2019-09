"Por gente como tú, nos miran mal" Venezolano encara a su compatriota (VIDEO VIRAL)

Tal parece que la inseguridad en el país de Venezuela está cada vez peor ya que hoy les mostraremos un video donde un ciudadano venezolano, indignado y enfurecido confronta a uno de sus compatriotas ya que le intento robar el celular, yodo esto quedó grabado en celular y se hizo viral en las redes sociales.

Estas fueron las principales palabras que dijo el joven a su "amigo".

"Yo también me la estoy viendo dura y yo trabajo. A veces no me llevo ni un sol y aún así trabajo. Me sacaste un arma. Por culpa tuya, nos miran a nosotros (venezolanos) mal. Por gente como tú".

Este suceso ocurrió en Huarai, la victima fue un joven venezolano que tiene un trabajo donde es moto taxista y su jornada transcurría de manera regular hasta que su compatriota lo detuvo.

Durante el breve viaje solicitado por el ladrón, ya en el camino sacó la que sería una réplica de arma de fuego y amenazó al moto taxista, quien decidió lanzarse de su vehículo. Dio aviso a la policía de tránsito que capturó al malhechor y lo llevó a la comisaría del sector como se muestra en el video difundido en YouTube el cual se hizo famoso por que miles de venezolanos lo compartieron rápidamente.

"Yo tengo aquí dos años ya y trabajo honradamente día a día para mantener a mi familia y para vivir y no me doy el lujo. Y tú vienes acá, a que todos nos miren mal. Por culpa de ellos nos miran mal a todos", dijo en voz alta.

Este video alcanzó gran popularidad en YouTube, pues la presencia de venezolanos en Perú está en el ojo de la tormenta por los asaltos y crímenes ocurridos en las últimas semanas que los tienen como protagonistas de la noticia.

Vaya que voltearle bandera a un "amigo" no es de ley, se supone que el barrio es el barrio y ahí se tienen que defender unos a otros no andarse robando, es mejor trabajar en algo honesto y echarle ganas.

