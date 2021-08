"Ponte un DIU" la reacción de un papá con la prueba Covid de su hija

Un papá confundió de manera graciosa una prueba de embarazo con una prueba Covid y el hecho quedó registrado en una conversación de WhatsApp.

El padre aconsejó a su hija colocarse un DIU, uno de los métodos anticonceptivos más efectivos para prevenir un embarazo pero todo se trató de una confusión que en La Verdad Noticias te contaremos a continuación.

Captura de pantalla del vídeo

A través de un vídeo de TikTok una joven compartió una divertida conversación que tuvo en WhatsApp el momento de pánico que vivió su papá al confundir una prueba rápida para detectar el Covid con una de embarazo.

“Qué susto me has dado, hija. Creía que estabas preñada otra vez. Madre mía, estaba flipando. Creía que me estabas enseñando una prueba de embarazo”, contestó el papá tras darse cuenta de su error.