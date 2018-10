Pone en evidencia a su novio por no darle un anillo de compromiso caro

Muchas personas ven los anillos de compromiso como simples objetos que simboliza el siguiente paso en la relación de una pareja que busca quedar unida por el resto de sus días.

Existen de diferentes tamaños y precios, pero hay quienes piensan que entre más grande y costoso sea entonces más amor siente el hombre por la mujer con la que se quiere casar.

Ese fue el caso de una mujer que decidió publicar en el foro MumsNet una imagen del anillo que recibió por parte de su prometido.

La foto, estuvo acompañada del recibo del mismo, el cual consideró demasiado barato en comparación de lo que él gana en su trabajo.

La mujer reveló que al principio estaba “emocionada y feliz de aceptar”, pero que al ver el anillo la primera palabra que se le vino a la mente fue “pequeño”.

También dijo que le hubiera gustado escoger el anillo junto con su prometido para encontrar uno “que los dos amemos”.

Por último, explicó que quisiera “amar” el anillo, pero que simplemente no lo hace y preguntó a las demás mujeres del foro que si alguna ha estado en una situación similar.

Al ver la publicación, muchas de las mujeres se tomaron a mal que ella trató de humillar a su prometido publicando una imagen del anillo y dando a entender que él no la ama lo suficiente por no haber gastado más.

Aquí uno de lso comentarios:

Si su sueldo es de seis cifras, entonces probablemente quiso comprar un anillo pequeño para ver los verdaderos colores de ella y comprobar que no se casaría con una materialista interesada. Parece que no pasó la prueba”.

No tiene nada de malo querer un anillo caro. Sin embargo, no estoy de acuerdo en querer humillar a su prometido”.

Mis anillos los compraron en la app Wish. Costaron un total de 25 dólares (470 pesos). No me interesa. Nuestro amor es más importante que el costo de un anillo”.