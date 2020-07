Político copia discurso de la película ‘Día de la independencia’ y se hace viral

Un video ha causado polémicas tras demostrar cómo fue el discurso de un político argentino, quien tuvo la particular idea de casi plagiar el discurso de la película de 'Independence Day' (Día de la Independencia) para conmemorar el 9 de julio, día de la independencia del país sureño.

El video viral, que ha corrido como pólvora en Facebook, muestra al intendente de El Carmen, en Jujuy, Rodolfo Alejandro Torres, pronunciando un discurso por el 9 de julio, día en el que Argentina celebra su independencia. Como era de esperarse el clip rápidamente se volvió tendencia.

Dada la coyuntura de la pandemia del coronavirus, el funcionario público aprovechó su momento en el escenario para agradecer a los empleados de la administración pública por su labor en medio de la crisis provocada por COVID-19. Sin embargo, algunas de las palabras de Torres llamaron la atención.

Dichas palabras hicieron recordar el discurso que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) pronuncia en la película ‘Día de la Independencia’. En la cinta, las fuerzas extraterrestres han destruido a la Casa Blanca, pero el presidente da una emotiva alocución antes de que los militares estadounidenses inicien la batalla final.

Discurso del ‘Día de la Independencia’

El video viral de Twitter muestra al político, en su discurso diciendo: “Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad y no moriremos sin pelear”.

Para hacer una comparación con la película, el Presidente de EE.UU., aleona a los pilotos diciéndoles: “el 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana sino como el día en que el mundo declaró a una voz. No entraremos en silencio hacia la noche y no moriremos sin pelear”.