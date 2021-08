Eric Fields, un hombre que se desempeña como Policía de Alabama en Estados Unidos, se ha convertido en toda una celebridad de Internet posterior a que una fotografía suya se hiciera viral en diversas redes sociales por ser idéntico a Dwayne Johnson, también conocido como La Roca.

En la fotografía, compartida a través de la cuenta oficial de Facebook de la Oficina del alguacil del condado Morgan, se le puede ver apoyando en un vehículo policial. La imagen rápidamente se viralizó en la plataforma y acumuló más de 1000 comentarios.

“Si este no es ‘The Rock’, deben verse, porque esto es salvaje”; “Es una lástima que no le paguen lo suficiente como para que no tenga que trabajar en dos sitios; “Dwayne ‘El poli’ Johnson”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios sobre el parecido que el oficial tiene con el luchador convertido en actor, Dwayne “The Rock” Johnson.

Comparan a policía de Alabama con Dwayne Johnson

El policía Fields, de 37 años, ha laborado en la oficina del alguacil desde hace 17. Durante una entrevista con la cadena local 6 WBRC, narró que sus amigos y compañeros de trabajo lo han comparado durante años tanto con Dwayne Johnson como con otro célebre actor de películas de acción, Vin Diesel.

“Lo acepté. Es divertido. Es halagador. Podrían haber sido peores personas, supongo”, declara el doble del actor. Agregando que, pese a su gran semejanza con Johnson “continuará siendo él mismo” aunque “se alegra de poder hacer reír a la gente”.

Las similitudes entre Eric Fields y Dwayne Johnson

Policía se hace viral por su enorme parecido a Dwayne "La Roca" Johnson.

Eric Fields tiene un gran físico igual que Dwayne Johnson, ya que todos sabemos cuánta dedicación muestra The Rock. Del mismo modo, Eric dijo que hace ejercicio a diario y parece que según sus fotos debe tener las mismas dedicatorias que el actor.

Podemos ver que Eric parece tener un tatuaje samoano similar al de Dwayne en algunas de sus fotos. Parece que sus tatuajes están inspirados en los de Dwayne "La Roca" Johnson.

La Verdad Noticias informa que Eric Field que mide 6 pies de alto y 230 libras de peso, mientras que Dwayne Johnson mide 6 pies y 260 libras, lo que hace que La Roca sea un tipo más grande. El propio Eric dijo que hay una gran diferencia entre ellos. Pero diferencias bastante leves ya que ambos parecen enormes.

