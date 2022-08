Policía “remolca” con sus pies un auto en pleno tráfico de la CDMX

México mágico se lee en la descripción del video de Tiktok que se ha viralizado y es que en él se ve cómo un policía “remolca” con sus pies un auto.

El video es un claro ejemplo de la frase “no conquista al mundo porque no quiere” y es que ¿qué haríamos sin todo lo que ocurre dentro de nuestro bello país?.

Estos hechos pasaron en la CDMX, en la capital del país fue captado un policía empujando un coche particular con sus pies.

Tiktok viraliza el momento en que un policía “remolca” con sus pies un auto .

El video lo viral Anita Rodríguez, quien colocó en su cuenta de Tiktok apenas unos segundos de la acción que el hombre de la ley hacía.

Resulta que estando sobre el Anillo Periférico, a la altura de los estudios de televisión de Televisa San Ángel, qué justamente ponen un audio de la televisora, se ve la peculiar escena.

Fue con la leyenda “México mágico” que Anita decidió titular el momento de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la CDMX, dando apoyó con los recursos que tenía a la mano -o más bien, en los pies- para agilizar la salida de la vía rápida de un Chevy que se había quedado varado en los carriles centrales de Periférico.

Con una de las camionetas oficiales de la SSC, el policía apoya sus pies en la parte trasera del coche para que éste pudiera avanzar, esta acción a dejando una curiosa postal.

Policía es viral

Peculiar escena se vivió en la CDMX.

“México inventó la palabra random”

“Jajajaja lo que me encantó fue literal de fondo esta Televisa”

“grandiosa la ssc cdmx , felicidades”

“Eso es todo tilin”

“Aquí no me ven”

“Razones por las cuales los hombres vivimos menos”

Como se ha visto, los usuarios en redes sociales no dudaron en reaccionar a tan particular video, ya que ver que un policía “remolca” con sus pies un auto no es algo que pase todo los días. Actualmente el video viral del policía lleva más de 30 mil likes.

