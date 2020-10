Policía muere desangrado tras ser atacado por un gallo de pelea en Filipinas

Las peleas de gallos se realizan en diversos países del mundo a pesar de que en algunas partes están prohibidas por las autoridades. Pero en esta ocasión, una terrible noticia giró en torno a uno de estos eventos, en donde un gallo mató a un oficial de policía.

Se trata de Christian Bolok, elemento de la policía de Finlandia, quien participó en una redada junto a sus compañeros para detener una pelea de gallos, sin embargo, todo terminó mal para él ya que ese día perdió la vida por un gallo que se encontraba en el sitio.

Según información de Milenio y retomada por el portal de La Verdad Noticias, el hecho ocurrió en la provincia de Filipinas, Sámar del Norte en donde un grupo de policías realizó una redada para parar una pelea de gallos clandestina.

El gallo cortó una arteria del policía

Las navajas de los gallos son muy filosas y causan graves daños.

El oficial Bolok acudió y en un momento decidió sostener un gallo de pelea mientras reunían pruebas. Cuando el policía detuvo al gallo, el animal golpeó con su hoja el muslo izquierdo en donde le cortó una arteria femoral, razón por la cual comenzó a desangrarse.

Ante el trágico y sorprendente incidente, el coronel Arnel Apud comentó que a lo largo de su carrera nunca había visto algo así, asegurando que este accidente era algo que nadie se esperaba.

“Fue un desafortunado accidente y una mala suerte que no puedo explicar. No podía creerlo cuando se me informó, es la primera vez en mis 25 años como policía que pierdo a un hombre debido a una espuela de un gallo de pelea”, mencionó.

Durante la redada se detuvo a tres personas

Las peleas de gallos están prohibidas en prácticamente todo el mundo.

En la redada, tres personas fueron arrestadas y dos gallos de pelea fueron confiscados, así como dos juegos de espuelas. Lamentablemente, las peleas de gallos son eventos en donde los animales luchan hasta provocar la muerte del otro.

Es importante mencionar que las personas que asisten a este tipo de peleas, llevan acabo diferentes apuestas por alguno de los gallos que compiten en dichos eventos, los cuales están prohibidos por la ley.