Policía irrumpe en Boda en Ecuador y se llevan al novio por no pagar pensión

Una boda es uno de los momentos más hermosos para una pareja, donde se juran amor eterno frente a todos sus familiares y amigos, para iniciar una vida juntos, siendo uno de los recuerdos más importantes para una persona, sin embargo también uno de los más riesgosos.

La peor pesadilla de una mujer es que su boda quede arruinada por el clásico ‘yo me opongo’, donde un amor fallido de ella o su pareja aparezca, sin embargo en Ecuador sucedió algo similar, sólo que quienes interrumpieron la boda fueron elementos de la policía.

En una provincia llamada el Oro, una mujer vio sus ilusiones destrozadas, cuando en los momentos previos a dar el ‘si acepto’, la policía irrumpió para detener a su prometido, a quien se llevaron preso por no pagar pensión alimenticia, pues se reveló que tenía otra familia.

Policía detiene a novio en plena boda en Ecuador

La cuenta de Twitter del medio La clave noticias compartió el video de los momentos en los que elementos de la policía irrumpieron en una boda que se celebraba en El Guabo para llevarse detenido a nada más y nada menos que el novio de la boda.

La razón por la cual la policía detuvo al hombre fue por que tenía una denuncia en su contra por no pagar pensión alimenticia, pues tenía otra familia, y aunque se había separado, sus obligaciones continuaban, mismas que ignoró y su ex pareja decidió demandarlo por varios meses de no pagar pensión.

Boda arruinada en Ecuador causa polémica en redes sociales

El novio pasará su luna de miel tras las rejas

Te informamos en La Verdad Noticias que mucha gente no estuvo de acuerdo en la forma en la que la policía procedió con la detención, pues aseguran que para combatir al crimen organizado no son tan determinados, aunque muchos se pusieron de lado de la ex pareja quien pidió su detención por no cumplir con sus obligaciones.

Este hecho se convirtió en un desastre para la pareja por un error el día de su boda lo que definitivamente se viralizó en redes sociales, donde muchos quedaron perplejos y esperan no correr con el mismo destino cuando decidan celebrar su boda.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!