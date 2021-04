Polémica en redes causa una influencer que colocó uñas acrílicas a su perrita

Maritza Rubalcava, de 25 años, está siendo acusada en las redes sociales de maltrato animal, por haber pasado al menos 45 minutos haciendo el diseño de las uñas acrílicas antes de colocarlas en las patas de su perro, un chihuahua de nombre Coco,.

Lo que averiguó La Verdad Noticias es que Maritza Rubalcava es una manicurista y tras la polémica desatada en las redes afirmó que solo le coloca las uñas para que las vean ya que también las vende, pero que en realidad no deja que el cachorro camine con ellas.

Y aunque algunas personas elogiaron su creatividad, fueron muchos más quienes dejaron ver su indignación y horror ante este hecho, por lo que la acusaron de abuso animal.

Así se ven las uñas del perro de Maritza Rubalcava.

Todo el caos ocurrió en su cuenta de TikTok, Bellamour Beauty, donde dijo que había pasado más de 40 minutos creando las uñas ideales para su mascota, según ella, para “mimarlo” ya que estas no le incomodan al can que de hecho dice disfrutarlo.

Pero, pese a las distintas posturas, el video del perro chihuahua con uñas postizas supera los tres millones de visualizaciones y cada día obtiene más seguidores en distintas redes sociales.

Perro chihuahua que odia al mundo

En otro caso relacionado, el perro chihuahua llamado Prancer se ha vuelto famoso por odiar a los hombres, a los niños y al resto de animales quienes terminan por cruzarse en su camino.

Prancer el perrito chihuahua que odia a todo el mundo.

Su dueña de acogida, Tyfanee Fortuna, dice que tanto ella como su familia "están cansados", pero no es que quieran deshacerse de él, sino que piden consejos para que Prancer pueda ser feliz, sin que esté odiando a todo el mundo.

En su publicación de Facebook Tyfanne escribió: "Vale, lo he intentado... He intentado durante varios meses presentar a este perro para adopción y que sonase presentable. El problema es que él no lo es”.

Ante tal caso agregó “No hay mucho sitio en el mercado de la adopción para perros que odian a los hombres, a los niños, a los animales y que encima tengan el aspecto de un gremlin".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.