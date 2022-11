Piden que "las mamás de mascotas", tengas los mismos derechos que las madres

Una mujer de nacionalidad australiana, identificada como Mary Madigan, causó revuelo en redes sociales, y es que pidió tener los mismos derechos y flexibilidad que una madre trabajadora, después de que adoptó a un pequeño can, pues aseguró que es un trabajo complicado.

Fue a través de una columna de opinión, que Madigan se expresó, alegando que ser dueña de una mascota, puede llegar a ser similar al trabajo que desempeñan las madres, pues ambas utilizan desde guarderías, invierten mucho tiempo y hasta comparten algunas preocupaciones.

"Tener un perro ocupa mucho de mi tiempo. Por ejemplo, salgo corriendo del trabajo para recogerlo de la guardería o porque me siento mal por dejarlo solo todo el día", apuntó.

La mujer opinó, que además su rutina de vida se transformó pues sus salidas sociales son limitadas debido a que debe optar por lugares que sean amigables con mascotas.

"A pesar de que tener un perro ha creado una carga de trabajo adicional a mi vida, no puedo acceder a ninguna de las flexibilidades proporcionadas a las madres con hijos humanos", continúa exponiendo en su texto.

Pide más derechos

Pide tener consideraciones

Por todo lo anterior, pidió le sean reconocidas algunas flexibilidades como tener horarios que puedan ajustarse a las rutinas, e incluso propuso que pueda laborar desde casa, a fin de que sea igualitario el apoyo para las “mamás de mascotas”.

"Llamame loca si quieres, pero no todos tendremos hijos y no me avergüenza decir que también necesitamos espacio para adorar a nuestros perros, gatos o lagartijas" comentó a La Verdad Noticias.

