Pide por Rappi tres iPhones a mil pesos, pero Sanborns no se los entrega

Un Usuario identificado como @fercho_infcted detalló que realizó la compra de tres teléfonos celulares iPhone 12 Pro Max que la tienda en línea de Sanborns tenía en 438,00 pesos pero cuando el repartidor de Rappi fue a buscar su pedido no se lo entregaron.

“Hola el día de ayer realicé unas compras en línea qué es en la aplicación de Rappi. Realicé mis pedidos pero cuando el repartidor llegó a la tienda Sanborns, no entregaron el producto ya que indican que estaba mal el precio. Y que no es el precio que publicó @Profeco”, dice el usuario.

La de Sanborns no es la primera denuncia que se registra en estas plataformas digitales donde los consumidores denuncian la mala experiencia al realizar una compra en línea en cualquier tienda que presente esa opción.

La denuncia contra Sanborns no es la única

El eCommerce en México ha crecido en los últimos años, donde muchas marcas se han adaptado y evolucionado en sus ventas a nuevas plataformas tecnológicas por donde sus consumidores puedan adquirir los productos sin necesidad de trasladarse a la tienda.

En los últimos dos años este modelo se consolidó más en el país por la pandemia del Covid-19, cuando grandes y pequeñas marcas se adaptaron al comercio electrónico para lograr vender sus productos a los consumidores que se encontraban confinados protegiéndose del coronavirus.

De acuerdo a datos, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el e-commerce, el comercio electrónico en México generó en 2020 316 mil millones de pesos, lo que representa un 9% del total de menudeo en el país.

El eCommerce creció en México

Esto sugiere un crecimiento del 81% comparado con 2019 y se espera que en 2022, la tendencia al alza continúe mientras se atiende a un comprador más exigente con nuevas herramientas tecnológicas.

“@WalmartMexico dicen tener la mejor plataforma de eCommerce? ¡Mi peor experiencia del mundo! A dos semanas de haber comprado, me cancelan el pedido. What? No se supone que llega el mismo día? Lo bueno es que era urgente para una cena”, dice el usuario @cmarint.

