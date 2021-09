Pianista dañado de un brazo manda mansaje para no rendirse nunca

Un joven pianista se ha vuelto viral en las redes sociales por un mensaje inspirador que ha enviado para no rendirse nunca y es que el quedó inmóvil de un brazo, pero sigue luchando por sus sueños.

Se trata de Bruno, un joven originario de Ecuador, quien durante casi toda su vida ha estado dedicado a las artes, en especial a la música, por lo que su trabajo es orientado a tocar el piano o guitarra en diferentes eventos.

Lamentablemente, su vida cambió de un momento a otro cuando recibió unas puñaladas que provocaron que perdiera el movimiento de un brazo, lo que le imposibilitó temporalmente seguir con su pasión.

La historia de un pianista dañado de un brazo

Fue por medio de un video en Instagram, que Bruno publicó un poco de su historia, en donde a través de fotos y videos de él tocando el piano, relató cómo fue que perdió la movilidad de un brazo, lo cual le impide realizar diferentes actividades, entre ellas tocar dicho instrumento.

“Un músico con toda la salud y sueños posibles hasta que sufrí de un robo donde me apuñalaron. Me dejaron inmóvil todo mi brazo izquierdo, lo que provoca que no pueda vestirme o bañarme por mi mismo, también provoca que no pueda tocar el piano, guitarra o bailar”.

Ante el accidente intencionado y a pesar de la dificultad que puede tener tras el ataque que recibió, el joven comenta que no se ha rendido y ha aprendido a tocar con una mano el piano.

El mensaje optimista de Bruno

El chico se ha vuelto viral en las redes y es que ha dado un inspirador mensaje con su historia, pues le comentó a las personas que no se rindan, a pesar de que pueden estar pasando por momentos complicados, como él, lo mejor es seguir.

“Aunque no pueda tocar el piano con mis dos brazos, no me rindo y toco con una sola mano, lo que hacen las dos manos juntas y aunque no pueda trabajar como antes con la música me doy las formas de salir adelante”.

Además ha expresado: “Con esta experiencia quiero decirte que nunca te rindas, aunque la vida ponga las pruebas más difíciles ¡Sonríele a la vida!”.

Sorprendentemente en Instagram, Bruno ha recibido el apoyo de varias personas, además que también ha pedido donaciones para poder pagar su tratamiento y así poder recuperar la movilidad en su brazo.

Cabe destacar que fue el pasado 28 de julio, que el pianista dañado de un brazo lo asaltaron y apuñalaron, así lo narró: “Fui víctima de la delincuencia, el día de ayer por robarme todo lo que tenía me apuñalaron 2 veces gravemente, una de las puñaladas fue profunda con riesgo de tener afectaciones en el pulmón.

