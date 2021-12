Perros se comen el aguinaldo de su dueña y su reacción se hace viral

Una de las cosas más esperadas en el mes de diciembre además de la navidad es la llegada del aguinaldo, pues este dinero es un gran alivio para muchos ya que usualmente sirve para las fiestas decembrinas, aunque no para todos.

Mientras muchos se quejan por que no tendrán aguinaldo o no les ha llegado, otros como esta chica que te mostraremos a continuación sufre por una razón mucho peor, y para ella ahora el perro no es el mejor amigo del hombre.

A través de la cuenta de Tik Tok de __feery__ se compartió un video que le dolió a más de un internauta, pues sus perros decidieron olvidarse de las tareas y mejor se comieron su aguinaldo.

Perros se comen aguinaldo de su dueña y enloquecen redes sociales

Perros se comen el aguinaldo de su dueña pic.twitter.com/WrXJ87iK4d — Lo + viral (@VideosVirales69) December 15, 2021

La desafortunada chica compartió los desgarradores momentos que se encontró cuando vio la escena del crimen que cometieron sus perros, pues aunque muchos prefieren comerse las tareas, los suyos decidieron comerse su aguinaldo.

En el video podemos ver que la chica enfoca varios billetes de 500 pesos completamente destrozados, mismos que sus dos perros decidieron comerse el dinero, y aunque no desapareció por completo, miles de pesos se perdieron en el estómago de los canes.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?

Procura que tus mascotas no se coman tu aguinaldo cuando lo cobres

Te informamos en La Verdad Noticias que el límite para pagar el aguinaldo es el 20 de diciembre y de no ser pagado debes saber que hay una multa que recibirá tu patrón si no te lo paga, por lo que puedes denunciar el hecho si no lo recibes.

Asimismo, de recibirlo procura guardarlo en un lugar seguro, especialmente si tienes mascotas, ya que sólo de eta manera podrás evitar que tu dinero acabe en su estómago como sucedió con esta chica con sus dos perros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!