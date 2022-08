Perro trabajador, ayuda a su dueño taxista a cobrar

Las redes sociales cautivan cuando se trata de videos de mascotas o animales y es que las ternuritas o curiosidades que hacen siempre hacen pasar un momento divertido y relajante, como el caso del perro trabajador que ayuda a su dueño taxista.

El can es una chihuahua que va al lado de su dueño, un taxista en Morelia.

Un video en la red social china viralizó a la perrita ya que es quien se encarga de cobrar el dinero de quienes se suben al taxi.

Perro trabajador

Taxista lleva a su perrita en su taxi porque no tiene con quien dejarla.

El video fue compartido por el usuario de TikTok @teresacastroavila quien contó la razón por la que el can siempre está al lado de su dueño.

El usuario señala que el perro trabajador está en el taxi con el conductor, porque este no tiene con quien dejar a su perrita, por lo que prefiere que lo acompañe en cada uno de sus viajes.

Aunque no se sabe desde cuando viaja con ella, lo cierto es que la perrita aprendió a tomar el dinero de los pasajeros para dárselo a su amo, provocando que el acto cause conmoción y se vuelve viral en poco tiempo.

“Tomé un taxi y llevaba a su perrita ‘chiqui’, me comentó el señor David que no tiene con quien dejarla y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño”, comentó la usuaria.

Te puede interesar: Perrito en TikTok se hace viral por su emoción al ver a su dueña

Reacciones por perrita trabajadora de taxi

Como era de esperarse, las reacciones por la perrita han sido inmediatas.

“Te amo perrito trabajador”

“Solo cuídenla, recuerden que los billetes tienen muchas bacterias”

“Con gusto me subiría a un taxi con perrito incluido excelente servicio”

“que belleza!!!! los perritos son de lo mejor que Dios creo”

“El Jack nomás sabe chillar, y pedir que lo cargue”

“Mi sobrino tiene uno chihuahua igualito se llama cocol y lo único que hace bien es hacer puras travesuras y molestar a la otra perrita”

Luego que la usuaria colocara el video en TikTok, los comentarios sobre el perro trabajador que va en el taxi con su dueño se hicieron virales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!