Perro se roba el corazón de usuarios tras robar bocadillos en una boda (VIDEO VIRAL)

Un perro enamoró a usuarios de Facebook tras su tremenda travesura, pues este suceso ocurrió en Chile en una boda.

El video revela a un travieso canino de la calle, el cual ingresó a una boda y robó unos bocaditos, pero las cosas no quedaron solo ahí, pues esta acción hizo reír a carcajadas a cientos de usuarios de la plataforma de Facebook, el cual dejó en evidencia lo antes mencionado.

Este video fue grabado por uno de los asistentes que no dudó en sacar su dispositivo móvil para grabar el momento exacto en el que este canino, al parecer de la calle, se aproxima a la mesa de alimentos y rápidamente y sin miedo toma dos canapés, una travesura que fue captada.

Como se alcanza a apreciar, este video tiene cientos de reproducciones, donde los usuarios igual se ríen de la mujer que descubrió al perro tomando lo que no es suyo, por lo que ahuyentó al can para que baje las patas de la mesa. El can obedeció las palabras de la señora y se alejó lentamente con los canapés en la boca.

Aquí el video:

Estas imágenes exhibidas han provocado todo tipo de reacciones y comentarios, pues la mayoría eran personas que quedaron conmovidas con el acto del animal, por lo que fueron insistentes con la pareja de esposos que, en caso sea callejero, no duden en adoptarlo, pues un animad de calle sufre todos los días por falta de alimento.