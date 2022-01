Perro se hace viral al reencontrarse con su amo tras años de estar perdido. Foto: TikTok mr.franki_

En TikTok se hizo viral un momento que enterneció a todos los amantes de las mascotas, y es que un video mostró la inesperada reacción de un perro que se reencontró tras 6 largos años con su dueño, ¡tienes que verlo!

En La Verdad Noticias te revelamos que estos amigos de cuatro patas si pueden recordar el aroma de sus amos a pesar de que pasen muchos años, y ahora, una grabación viral lo prueba.

Anteriormente te contamos datos curiosos e importantes de los canes; sin embargo, ahora te diremos cómo reaccionó uno de estos al ver a su dueño luego de ser rescatado por otra persona.

Dueño graba reencuentro con su perro pérdido por 6 años

Can se reencuentra con su amo. Foto: TikTok mr.franki_

Fue el usuario mr.franki_ de esta red social el que publicó el video, donde escribió:

“Encontramos a nuestro angelito, un milagro.”

En las imágenes se explica que la persona que se reencuentra con la mascota había pasado 6 años buscándolo, pero que no lo había logrado encontrar, hasta ese momento, cuando estaba a punto de rendirse recibió la llamada del nuevo dueño que lo adoptó luego de encontrarlo en la calle, quien se enteró que lo estaba buscando.

Tras esto, ambos planearon un reencuentro, donde el can no pudo resistirse a los brazos de su ex amo, estaba realmente emocionado y feliz, y aunque esto indica que a ambos los quiere, el nuevo dueño le pidió al antiguo que por favor no se lo quitaran, pues dijo que:

“...era su mejor amigo.”

Esta respuesta enterneció a todos, y determinó un cambio totalmente inesperado en la vida de la mascota.

Dueños se turnarán el cuidado del can

Can llega a la casa de su antiguo amo. Foto: TikTok mr.franki_

Así es, suena sorpresivo, pero al final ambos dueños decidieron turnarse la estancia de la mascota, así que, grabaron un segundo video donde se puede ver al animal llegando a la casa de su antiguo amo para pasar un tiempo con él.

Con información de sdpnoticias.com