Perro se hace VIRAL después de proteger de la nieve a unos gatitos huérfanos

La historia de un perrito callejero se ha hecho viral después de que conmovió las redes sociales ya que en Facebook se publicaron unas imágenes, donde una persona captó al can protegiendo del frío a un grupo de gatitos con apenas unos días de nacidos en una noche muy helada.

Perro fue el héroe de los gatitos huérfanos.

De acuerdo con el hogar para animales Pet and Wildlife, el sujeto que se encontró a este adorable perrito a un lado de una carretera cubierta de nieve en Ontario, Canadá y al querer ayudarlo se dio cuenta que el can protegía a los gatitos, por lo que decidió llevarlos al hogar de animales para que ahí tuvieran un mejor cuidado y pudieran sobrevivir contra todo y no solo el clima que estaba bastante frió para los recién nacidos.

Perro se hace VIRAL después de proteger de la nieve a unos gatitos huérfanos

Aún al llegar al refugio, el perrito continuó cuidando a los recién nacidos gatitos y supervisando que todo estuviera bien para ellos. A pesar de que actualmente la “familia” se encuentra en buenas condiciones, los felinos necesitan tratamiento para combatir las pulgas y gusanos con los que estaban infectados. ¿Quién habra tenido poco corazón? como para dejar a estos pobres he indefensos animales a su suerte.

Un portavoz del refugio aseguró que "¡Es realmente conmovedor! (...) Había sido una noche muy fría, por lo que los gatitos habrían tenido dificultades para sobrevivir". Además, añadió que aunque el personal ve muchas historias difíciles, las que son tan enternecedoras como ésta hacen que valga la pena el esfuerzo.

Perro se hace VIRAL después de proteger de la nieve a unos gatitos huérfanos

“Nuestro personal ve muchas situaciones difíciles a diario y las historias como ésta hacen que cada dolor de cabeza valga la pena”, comentó un portavoz del hogar para animales Pet and Wildlife Rescue.

Tal vez te interese: Se hace VIRAL una maestra y sus alumnos, los vistió de tamal para el desfile del 20 de Noviembre

Al perro no le importo morirse de frió con tal de poder ayudar a los gatitos recien nacidos, y aunque dicen que perros y gatos no se llevan muy bien aquí el claro ejemplo de que es todo lo contrario o al menos eso nos demostró este can que se merece una medalla por ayudar a los felinos.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Únete a nosotros en Instagram