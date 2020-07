Perro se duerme como un hombre y se hace viral en redes sociales

Cada vez se está volviendo más común que los perros se roben la atención de todos los usuarios en las diferentes plataformas de redes sociales, pues siempre son captados haciendo cosas singulares que se roban los reflectores de la internet. En esta ocasión tocó el turno de un peculiar canino de Moscú, Rusia, el cual se volvió una sensación viral de Facebook por su manera de dormir, que para muchos internautas lo hace como si fuera un hombre.

Los perros son los más populares de las redes sociales

El perro imita a su dueño cuando duerme

A través de una grabación compartida en YouTube por el canal ViralHog, se puede apreciar claramente el momento en que el dueño del animal entró a su habitación, es justo en ese momento cuando se percató que sus dos perros estaban echados en su cama, sin embargo, uno de los dos lo impactó de manera sorprendente al observarlo dormir cual si fuera un ser humano.

El perro es por mucho lo más tierno que hay en las redes

Y es que el protagonista de esta historia estaba descansando de una manera singular: echado bocarriba y cubierto con una frazada. En el instante en que el hombre enfocó la cabeza de su perro, este abrió ligeramente los ojos, demostrando que había estado soñando y que se despertó por el ruido.

El propietario se llevó una gran sorpresa

Cuando el video llegó a Facebook, rápidamente se volvió viral en Estados Unidos, México y España. Los usuarios de dichos países manifestaron que la escena es de las más increíbles que han visto en Internet, ya que el can “duerme como un hombre”. La conducta del perro es tan inusual que la escena no deja de ganar reproducciones en las redes sociales. Si eres un amante de los animales, este clip será sin duda uno de tus favoritos y por eso no te lo puedes perder.