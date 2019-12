¡Perro rockero! Con lentes y “mucha onda” perro toca la batería y se hace viral (VIDEO)

No cabe duda que los perros son los mejores amigos del hombre, estos pequeños de cuatro patas nos acompañan incluso en nuestras mayores locuras, tal es el caso de este perro que se hizo viral, pues en el vídeo aparece acompañando a su dueño mientras toca la batería.

En el video viral se puede apreciar a un hombre tocando la guitarra mientras su perro lo acompaña tocando la batería; el video del perro cautivo no sólo por la asombrosa habilidad que tiene el animal para tocar el instrumento si no por la “onda” que tenía, ya que además el perro luce unos lentes de sol.

FUE LLAMADO "EL PERRO ROCKERO"

Otro elemento que llamó la atención es que en ningún momento la escena se ve forzada, el perro aparece bastante tranquilo con sus lentes de sol tocando la batería y siguiendo el ritmo de su dueño.

Así, mientras el perro se encuentra recostado también tiene la oportunidad de tocar con una de sus patas delanteras la batería, sin que en ningún momento deje de ver a la cámara.

Cómo era de esperarse este video rápidamente se hizo viral en redes sociales, pues el perro cautivo y fue llamado el “perro rockero”, y es que tal parece que el ritmo lo trae en el cuerpo, pues toca la batería en al son y en armonía con la guitarra de su dueño.

EL VIDEO DEL PERRO SE HIZO VIRAL

El video viral de este perro causó diferentes emociones entre los internautas, hubo quienes simplemente no pudieron con la ternura que transmitía es animal, mientras que otros no pararon de reír con el talento de este can.

Si no has visto el vídeo no te preocupes, a continuación te dejamos la publicación compartida en redes sociales donde se observa a este tierno y talentoso animal.

