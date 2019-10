Perro quería seguir jugando en el parque, su dueña lo tiene que llevar arrastrando a casa (VIDEO VIRAL)

Un video compartido en la red social de YouTube se volvió viral después de que grabaran a un perro siendo arrastrado por su dueña quien lo quería llevar a su casa ya que el se encontraba en el parque jugando y no se quería meter, como niño chiquito haciendo berrinche y toda la onda, la dueña lo arrastro por la calle ya que el perro no quería caminar, ella y su pareja morian de risa y entre los dos lo pararon para llevarlo adentro de la casa.

Como niño pequeño.

El curioso momento quedó registrado en una grabación que se ha hecho viral en YouTube y Facebook, tras ser compartida por propietarios del gracioso can. Las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones, muestran el preciso momento en que la cuidadora del perro lo arrastra de las patas por una pista mientras es grabada por su pareja, que no para de reírse al ver el terco comportamiento del can.

Según contó la propietaria del can, Kawinthip Suanplee, al notar que su mascota, de nombre kiki, no regresaba a su casa, ella y su novio fueron a buscarlo pensando que se había perdido o le había pasado algo malo, sin imaginar que el can estaba disfrutando de su paseo por su barrio, ubicado en Bangkok, Tailandia.

Pese a que la joven y su pareja empezaron a llamarlo para que regrese a casa, el rebelde can no les hizo caso y se negó a regresar con ellos. La joven pareja no tuvo más remedio que optar por una curiosa medida para lograr llevarlo a casa.

Como se ve en el clip viral de YouTube, ante la negativa del travieso perro, la joven no tuvo otra opción que arrastrarlo de las patas para llevarlo a casa. Una graciosa escena que su pareja no dudó en grabar.

En las imágenes virales de YouTube, se observa a la mujer dueña del can muy cansada tras jalar a su perro durante todo el camino hacia su casa, mientras su pareja no deja de reírse y graba el peculiar momento.

