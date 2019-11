Perro que "pide" alimento a su dueña conmueve a las redes sociales (VIDEO VIRAL)

Miles de usuarios de la plataforma de YouTube murieron de amor después de observar el video viral en el que un perro ‘le pide’ un poco de comida a su dueña de una manera bastante emotiva y que todo aquel que a vea y no diga ¡aaaaaw! es que no tiene corazón y se ira al infierno, ok si, ¡exageramos!, pero si eres una persona sensible y amas a los animales, las imágenes que verás a continuación te dejarán conmovido.

Llenos de ternura.

El material compartido en YouTube, de apenas 17 segundos de duración, muestra a una mujer cuyo rostro no se ve disfrutando de unas deliciosas quesadillas, un tradicional y delicioso platillo mexicano que consiste en una tortilla de maíz o también de trigo rellena de queso o algún otro ingrediente, (las quesadillas van con queso).

El perro que se encontraba a un lado de su dueña la miraba y solo saboreaba su quesadilla y al cabo de unos segundos estira una de sus patas para darle una ‘palmada’ en el hombro, como pidiéndole que le invite un poco de su alimento, como ¡dame quesadillaaaaaaaaa!

Según la responsable del video de YouTube, grabado el 1 de noviembre en Texas, Estados Unidos, el animalito finalmente consiguió su pedazo de quesadilla, aunque justo esa parte no se aprecia en la grabación viral.

“Estoy comiendo mi quesadilla y mi perro, Ava, me da una palmada en el hombro para que me muerda. Cada vez que tengo algo delicioso para comer, siempre me dice que quiere un bocado al tocarme, la comida o el aire. Aunque el video fue cortado antes de mostrarse, consiguió su pedazo de quesadilla”.

Los animales y en especial los perros son bastante inteligentes, su gran amor que nos brindan y la ternura que nos provocan son suficientes para complacerlos cuando ellos quieran, no por nada son el mejor amigo del hombre.

