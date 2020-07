Perro obliga a gato para posar en foto familiar en un tierno video viral

Un nuevo video viral ha causado gran sensación en las redes sociales al mostrar una postal completamente hermosa, en la cual quedó demostrada la extraordinaria inteligencia que poseen los perros, hecho que ha quedado registrado en muchos videos protagonizados por el mejor amigo del hombre. Pero en esta ocasión un peludo de la raza golden retriever se robó los corazones de miles de usuarios al obligar a un gato a posar para una foto familiar.

La familia estaba anciosa por la foto familiar

El gato se negaba a aparecer en la foto

La conmovedora escena fue grabada en una provincia de China, en donde un grupo de tiernos perros se alistaba para posar en una linda foto familiar frente a la lente de una cámara. Sin embargo, en el enternecedor video se puede observar a uno de ellos que parecía no soportar la idea de que su hermano menor, un rebelde gato que se negaba a salir en la foto del recuerdo, y decidió tomar cartas en el asunto para acomodarlo antes de la postal.

El gato decidió no salir de frente en la foto

Como era de esperarse, las increíbles imágenes que aparecen en este encantador video viral enamoraron al mundo entero, ya que el imponente pero amigable perro, logra acomodar a su familiar felino para que éste aparezca en la fotografía. La escena fue registrada y se volvió tendencia poco después de su publicación, desatando carcajadas entre miles de internautas en diferentes plataformas de redes sociales.

El perro se hizo cargo de la situación

El can fue a buscar al gato que estaba de espalda, y lo tomó por el pellejo con la boca para arrastrarlo delante de los demás perros. Todo para que aparezca en la toma. El gato, por su parte, parecía no estar muy interesado en aparecer en la emotiva foto pues salió de perfil; no obstante, sus hermanos parecían estar contentos de que hiciera acto de presencia en la imagen familiar. ¿Alguna vez has hecho algo similar con tus perros?