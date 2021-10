Perro llora cuando escucha a Adele y la reacción ya es viral

TikTok viraliza casi cualquier cosa, ahora le tocó el turno a un canino, sí, resulta que un perro llora cuando escucha a Adele lo que impide que su dueño pueda escuchar música con normalidad.

El protagonista se trata de Jacob, un perro de la raza pitbull, que parece tener un gran vacío en su corazón pues cada que suena la canción de Adele, pareciera que le recuerda un momento triste.

Y si recordamos, el reciente lanzamiento de la británica, 'Easy On Me', de Adele rompe récords de camino al número 1 en su país.

Perro llora cuando escucha a Adele cantar

Su dueño no puede escuchar ‘Someone Like You’ porque su perro llora cuando escucha a Adele.

Vía TikTok, el usuario @_el_michael_ compartió un trío de videos donde muestra el extraño comportamiento del perro al escuchar música y comienza diciendo, “bienvenidos a canciones que no puedo escuchar en mi casa porque hacen llorar a mi perro”, e inicia con Someone Like You de Adele.

Y es que en realidad el perro llora cuando escucha a Adele cantar, no lo hace con la música sino con la voz de la británica. Aunque esta no es la única canción con la que Jacob llora, ya que lo hace también cuando escucha a Bad Bunny con ‘Soy Peor’.

Reacciones de TikTok por perro que lloro

El triplete de videos, que ya acumula más de 1 millón de seguidores, ha recibido un sinfín de comentarios porque su perro llora cuando escucha a Adele.

Por increíble que parezca, el perro no puede evitar aullar y llorar al escuchar a Adele o Bad Bunny, con ‘Solo de mi’, por ello, Mike Bejerano, el dueño del perro y autor de los videos virales, explicó en TikTok que ya no puede escuchar algunas canciones debido a que su mascota ‘Jacob’ se ve evidentemente triste.

Lo que no se pudo dejar de esperar han sido los comentarios que se han dado en los Tiktoks, entre los cuales se leen:

“Mi psicóloga: el perro con despecho no existe. El perro con despecho: Jacob”

“¿Quién lo lastimó tanto?”

“La gente: Los pitbull son asesinos y peligrosos”

“Ese perro tuvo una relación compleja”

“Ese perrito tuvo al menos tres divorcios”

“Busca esa perra que lo lastimó”

“Bro, en serio entiendo a ese perro”

“Baaasta, le vas a pagar terapia”

“Tranquilo, ya la superará bro”

“Todos somos Jacob”

“Traigamelo yo le invito la primera ronda de croquetas”

El perro llora cuando escucha a Adele pero también con el cantante Ozuna. Ahora se lanzó la convocatoria para “reunirnos todos a sufrir con las canciones que nos recuerden a ella”. Dejános saber qué opinas de la reacción de este can.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!