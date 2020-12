Perro juega en la nieve y es captado en un adorable video que se ha vuelto VIRAL

¿Amas a los perros? Si es así, encontramos un video corto en las redes sociales que lo hará sonreír y estamos seguros de que verá el clip una y otra vez.

The Feel Good Page tuiteó el video y ya se ha vuelto viral con más de 57 mil visitas.

En el clip, un perro se deslizó por un área pintoresca cubierta de nieve y parecía disfrutar cada momento. Se puso de pie después de un rato y caminó por el área antes de rodar por la nieve. Parece que fue uno de los mejores días de su vida.

"El mejor día de mi vida", es el título de la publicación.

Best day ever! ��pic.twitter.com/sJYYfCOYVw — The Feel Good Page ❤️ (@akkitwts) December 25, 2020

Así reacción el internet al perrito viral

El breve clip ha recopilado más de 4 mil me gusta y cientos de retweets. "¡Uno de los mejores videos de perros de todos los tiempos! Nunca envejece y realmente levanta el ánimo", dijo un usuario en la sección de comentarios.

Otro comentario dice: "Me hace cosquillas en el alma. ¡Gracias!”.

Este es solo un video de los cientos de grabaciones donde se ve a perros disfrutando de la naturaleza, sobretodo de la nieve.

Como te informamos en La Verdad Noticias, otro can se hizo viral al demostrar una gran habilidad para deslizarse de un tobogán que se transformó en su juguete favorito.

Los videos de los perros haciendo actividades conmueven a todo el mundo en redes.

El video compartido en YouTube muestra al animal disfrutando su nuevo ‘vehículo’ para deslizarse sobre la nieve.

En el clip, compartido el canal Buzzta TV, se observa a un can de color negro arrastrando un tobogán de plástico hacia la cima de una colina nevada, subiéndose a él y descendiendo a toda velocidad con aparente felicidad, y no solo eso, si no que también lo hace muy quitado de la pena y si por el fuese créannos que todo el día permanecería ahí jugando.

