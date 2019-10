Perro hace de las suyas cuando su dueña lo deja solo en casa (VIDEO VIRAL)

Nuestros perros aparte de que son nuestros mejores amigos y vamos a contar con ellos en las buenas y en las malas, también nos harán reir demasiado con cualquier ocurrencia que hagan, lo más divertido de todo esto es que simplemente lo hacen natural y "sin querer", son bastantes inquietos y muy juguetones y no hay quien los pueda parar.

¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace tu perro mientras no estás en casa? Pues esta mujer, muy curiosa por cierto, no dudó ni un segundo en colocar una cámara oculta para descubrir lo que hacía su can mientras ella estaba ausente. ¿Qué descubrió? Este video de Facebook te mostrara las divertidas que se mete cuando "nadie lo ve".

La historia se centra en los Estados Unidos, en Seattle, y todo comienza un día en el que una señora vuelve de trabajar y encuentra todo su cuarto completamente destruido y con algunas cosas que se le habían perdido, cree que se pudo meter alguien en su casa pero la verdad es que al final de cuentas si dio con el sospechoso.

Al sucederle esto en repetidas ocasiones le entro un miedo y la señora optó por hacer algo muy práctico para averiguar que estaba sucediendo, decidió colocar una cámara oculta y al regresar un día, se encontró con una tremenda sorpresa y es que el "sospechoso" estaba en casa y era uno de los miembros de su familia.

Al regresar y mirar la grabación que fue subida a Facebook, la señora no pudo evitar reír a carcajadas puesto que lo que descubrió fue que su perro, de raza pitbull, era el ‘enemigo’ que le destrozaba el cuarto ordenado y se llevaba algunas de sus cosas.

No le quedo de otra y seguir riendo por lo sucedido, lo único que le queda por hacer es simplemente cerrar bien la puerta de su cuarto para que el pitbull no regrese a armar desorden, aunque podría seguir armando desorden en la sala, ya que vemos que el perro se dirige a la cama por que observamos lo bien que se lo pasa cuando juguetea revolcándose en ella.

Aquí te dejamos el video viral para que veas las divertidas que se mete el perrito "jugueton".

