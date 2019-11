Perro evita que gato "se robe" las pertenencias de la cartera de su dueña (VIDEO VIRAL)

Los perros siempre nos van a cuidar de todo, por eso es que se les nombre el mejor amigo del hombre y aunque no estemos presentes aún así van a seguir cuidandonos, no solo contra ataques de alguna persona si no también de otro animal, en esta historia los protagonistas son dos peluditos, un gato y un perro, el felino intenta hacer de las suyas pero el can no lo deja y el primero se molesta mostrandole los colmillos y erizando su cuerpo.

Gato ladrón.

Las mascotas suelen ser fieles cuidadores, y este curioso perrito demostró ser el mejor guardián que un dueño puede tener, esto tras ver como defendió el bolso de su amo de cualquier ladrón, así sea un simpático minino.

El divertido video donde son protagonistas los clásicos enemigos, un perro y un gato, fue compartido en la red social de YouTube y se viralizó rápidamente entre los usuarios de Estados Unidos, México y España.

En primera instancia, se ve que el gato llamado Lucas, se acerca lentamente con la intención de llegar al bolso ante la mirada del amenazante Yuki, el perro, que lo observaba sin moverse de su posición.

Cuando el felino logra pararse en la cartera, el can no lo deja avanzar más y con un fuerte ladrido logra que el gato retire sus patas fuera del bolso. Lucas, no llegó a llevarse nada y Yuki demostró ser un buen cuidador.

El propietario de los animales, Thananporn Koednok, dijo luego: “Mi perro no dejaba que el gato robara nada mientras estaba mirando”. Este video filmado en Bangkok, Tailandia, el 5 de noviembre fue toda una sensación en YouTube y sigue sumando vistas hasta el día de hoy.

Aquí te dejamos el video viral de la chistosa manera que el perro defendió la bolsa de su dueña.

