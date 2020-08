Perro escucha que su dueño dice “vamos a la calle” y su reacción enternece Tik Tok

Un nuevo video viral se ha vuelto sensación en diversas redes sociales como Tik Tok, en donde se ha compartido un tierno momento que ha enamorado a miles de usuarios debido a la extraordinaria reacción que tiene un pequeño perro al escuchar que su dueño mencionaba en varias ocasiones, que iba a ir a salir a la calle mientras simula estar hablando por teléfono con alguien, imágenes que se hicieron tendencia en muy pocas horas.

El hombre mostró a su linda mascota

Este perro tuvo una tierna reacción

El protagonista de esta historia que le ha dado la vuelta al mundo en las noticias de hoy, es el español Javi Escudero, quien a través de la plataforma china compartió la grabación que ya supera los 3 millones de reproducciones, y en donde el hombre fingió tener una llamada con un amigo para ver lo que hacía su mascota al escucharlo. Si bien al inicio el perro estaba totalmente distraído, su conducta cambió repentinamente cuando escuchó la palabra “vamos a la calle”.

El pequeño perro se entiende con su dueño

Como se puede ver en este video viral, cuando el hombre empezó a mencionar las palabras ‘salir a pasear a la calle’, ‘hacer compras’ y ‘traer unos premios’, el simpático perro no pudo contener su emoción y movió su cabeza en señal de alerta, puesto que este tipo de actividades eran sus favoritas. Las curiosas imágenes no tardaron en volverse virales en redes sociales al ser compartidas por miles de internautas en diversas plataformas digitales.

Las reacciones de este can se volvieron virales en Tik Tok

Pero este video no es un simple clip compartido por un usuario, ya que se trata de un challenge muy popular en Tik Tok, en el cual las personas han empezado a compartir escenas muy similares en las que muestran la reacción de sus mascotas al escuchar sus palabras ‘favoritas’. Por ello no te puedes perder este divertido momento que han protagonizado este hombre y su lindo can, además de compartir con nosotros tus comentarios.