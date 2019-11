Perro es el mejor "trainer" y así se lo demuestra a su dueño (VIDEO VIRAL)

En la actualidad miles de personas en el mundo cada vez se preocupan más de su estado físico y su salud lo que ha generado que las profesiones relacionadas con el deporte y la nutrición estén más en auge que nunca, especialmente la figura del personal trainer.

Las personas que desempeñan esta profesión se encargan de elaborar programas de entrenamiento, a un individuo o a un grupo reducido, acordes a las condiciones físicas y necesidades de cada uno. Por eso, es fundamental que tenga conocimientos tanto de los diferentes tipos de actividades o ejercicios deportivos como de la alimentación y hábitos de vida saludable.

Pero hay veces que no necesitamos de todo eso si tu sabes todo lo que debes hacer para mantenerte en forma y hacer los ejercicios correctos, lo único más importante que debes de saber es que debes de balancear las cosas % 30 ejercicio y % 70 alimentación, pero si le sumas que en tu propia casa tienes al mejor "trainer" apoyandondotecreenos que esa es la mejor motivación.

No solo tu "trainer" si no, también tu mejor amigo, estamos hablando del peludito de tu casa ese que tiene 4 patas y es todo hermoso y jugueton, el que nunca te abandona y siempre esta contigo en los mejores y peores momentos de tu vida. La verdad es que ahora el puede entrenarte a ti y no que tu lo entrenes a él para que te haga caso.

Un tierno video que circula en la plataforma de YouTube, donde un perro y su dueño son protagonistas de una simpática escena viral, que evidencia cómo el animalito demuestra ser el mejor entrenador.

En las imágenes se ve primero, que el hombre se echa en el piso mientras su fiel amigo de cuatro patas le sostiene los pies para que su dueño pueda realizar su rutina de ejercicios.

El perro sirvió de gran ayuda para que el sujeto pueda terminar la rutina de abdominales. El registro fue compartido y se ha hecho viral en países como México.

Al final del video se ve que el hombre se para del suelo y su perro lo sigue en dirección desconocida. La habilidad de este can para ayudar a su amo a mantenerse en forma lo ha convertido en toda una celebridad en redes.

