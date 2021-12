Perro es captado trepando un muro y es comparado con Spider-Man

La tendencia por el estreno de Spider-Man: No Way Home se hace más grande conforme pasan más días, ya que en todo el mundo millones de fans esperan ver la ansiada película, aunque las personas no son las únicas emocionadas por el estreno.

Aparentemente los animales también han comenzado a incluirse en la emoción de la película, prueba de eso fue un Tik Tok que se hizo viral en redes, donde se puede ver al sorprendente perro araña.

Gracias al video de la tiktoker Yuriiquir el video se difundió en toda la plataforma y ya tiene miles de reproducciones, donde muchos rieron con las escenas, mientras otros quedaron sorprendidos por la habilidad del perro para escalar un enorme muro de concreto como si sus patas se pagaran a la superficie.

Perro araña se hace viral en Tik Tok

Durante las últimas horas un gracioso video se viralizó en redes sociales, donde se puede ver a un perro tratando de entrar a una casa, aparentemente la suya, sin embargo su estilo fue de todo menos normal, pues decidió ingresar trepando por la pared.

Apoyado del poste en la calle, el perro se ve en un claro esfuerzo por entrar al mero estilo de Spider-Man, sin embargo sus intentos fueron en vano, pues cuando ya casi lograba su objetivo, cayó desde las alturas, aunque definitivamente sus hazañas no pasaron desapercibidas.

Spider-Man se vuelve la tendencia del momento

A pesar de sus esfuerzos, el perro cayó del muro

Como te hemos comentado en La Verdad Noticias con anterioridad, los memes y sucesos relacionados con el héroe han sido demasiados, e incluso algunos han imitado las acciones de este peculiar perro, aunque no con la misma habilidad, sino que emplearon telarañas para trepar como Spider-Man, aunque no obtuvieron el mismo resultado.

Mientras tanto, muchos ya buscan el lugar de donde proviene el perro, pues a pesar de que falló en su misión de trepar el muro, muchos quedaron sorprendidos con sus habilidades, por lo que podría volverse el próximo perro famoso de las redes sociales.

