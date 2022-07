Perro es arrestado junto a sus dueños en un operativo, ya es viral por “rendirse”

Las imágenes donde un perro es arrestado han dado la vuelta al mundo y ahora son virales.

Resulta que la policial en Sao Paulo, Brasil, publicaron un el video de un operativo contra el narcotráfico, lo que no se esperaba era que esta se hiciera viral pero por un detalle peculiar.

Resulta que el perro pertenecía a una banda de narcotraficantes la cual fue detenida, pero al momento de ser sometidos, el perro se tira al suelo al igual que la posición de sus amos.

Perro es arrestado junto a sus dueños

El perro “rindiéndose” junto con sus dueños.

Las autoridades dieron a conocer que realmente el perro no fue arrestado pese a ser el guardia de seguridad del lugar en donde se almacena la droga, además que no se procederá en contra del can.

Pero sin duda, el tuit donde aparece el video del operativo contra el narcotráfico se hizo viral debido a que un perro también fue detenido junto a sus dueños.

Y es que el ‘rottweiler’ era el guardia de la hacienda, que está ubicada en el barrio Vila Real, en Sao Paulo, en donde se llevó a cabo el operativo, por ese motivo fue que en el video de la detención de los narcotraficantes, el perro también aparece detenido junto a sus dueños.

Te puede interesar: ¿Cómo saber si mi perro ya es anciano?

Perro detenido es viral

Perro se burla de sus amos y se “rinde” durante su detención.

En redes sociales los usuarios defendieron la inocencia del perro y se burlaron de su comportamiento tranquilo pese a estar entrenado.

Asimismo desearon se le encontrara un nuevo hogar en donde se le cuidara al perro y no se volviera a involucrar en situaciones ilegales.

Pese a que el “perro es arrestado” se informó que se encontraba en buen estado de salud y que no sería procesado por su trabajo como guardia de seguridad de los delincuentes, por lo que el can quedó junto otra de sus dueñas, la cual no estaba implicada con el narcomenudeo. Pero se investiga si necesitará protección animal.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"