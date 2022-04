Perro de tres patas que lucha contra el cáncer salva a una nutria bebé de un río

Un perro de tres patas llamado Gus se convirtió en un héroe inesperado cuando saltó a un río de Minnesota para rescatar una nutria bebé abandonada que luchaba por nadar.

La dueña del perro, Cleo Young, se sorprendió al ver a Gus flotando en el agua después de perder la pierna por cáncer en febrero. Al canino de tres patas le extirparon dos tumores antes de amputarle la pierna.

"Pensamos: 'Oh, esto va a ser tan triste, no podrá correr como solía hacerlo', pero esto no lo ha frenado en absoluto", dijo Young a WCCO, afiliada de CBS de Minnesota .

El domingo de Pascua, la familia vio a Gus saltar al río St Croix, donde nadó hacia el interior del cuerpo de agua y parecía estar buscando algo.

Después de regresar a la orilla, Gus dejó caer una pequeña nutria bebé a los pies de los nietos de Young, Ella y Lucy.

La familia limpió rápidamente a la nutria bebé y la llevó al Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre.

Young describió el viaje al centro de animales como "desgarrador", y señaló que la familia no tuvo mucho tiempo para llegar allí antes de que las instalaciones cerraran por la noche.

El equipo del centro de rehabilitación pudo cuidar a la joven nutria hasta que recuperó la salud y le dijo a Young que es probable que no hubiera sobrevivido si Gus no lo hubiera sacado del agua.

Los funcionarios de vida silvestre felicitaron al perro de tres patas

Los funcionarios del Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre dijeron que la nutria de río era demasiado joven para estar en el agua.

"Todavía debería estar en la guarida con su madre", escribió el centro de rehabilitación en una publicación compartida en Facebook. "Sin tener idea de dónde está la guarida, qué tan lejos viajó el pequeño, la nutria ha sido admitida para rehabilitación".

Las autoridades dijeron que estaban preocupados por la criatura durante el primer día y medio que estuvo bajo su cuidado porque temían que pudiera haber estado luchando contra la neumonía.

"La nutria está muy bien", compartieron los funcionarios de vida silvestre. "Felicitaciones a Gus y a sus maravillosos propietarios, Cleo y John, por salvar la vida de esta joven nutria".

Según información obtenida por La Verdad Noticias, la nutria salvada por el perro viral de tres patas ha sido trasladada desde entonces a otro centro de rehabilitación para recibir más atención.

