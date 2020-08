Perro arranca los suspiros en Tik Tok con tierna reacción mientras es regañado

Perro arranca los suspiros en TikTok con tierna reacción mientras es regañado

Un nuevo video viral se ha robado los corazones de miles de usuarios de las redes sociales, luego de disfrutar de la tierna reacción de un lindo perrito que provocó gran sensación en Tik Tok. Y es que este pequeño peludo mostró un gesto muy peculiar mientras era regañado por su dueño, debido a las diversas travesuras que comete. Las imágenes se volvieron tendencia tras ser publicadas en Facebook y otras plataformas digitales en donde fueron replicadas.

El perrito se ganó los corazones de los usuarios

El perro fue la estrella de Tik Tok con esta escena

Casi de manera inmediata, la grabación se volvió tendencia dentro de las noticias de hoy, y como ya es costumbre en otros videos donde las mascotas suelen convertirse en protagonistas de los mejores momentos de la web. Tal es el caso de esta historia que ha sido compartida por miles de internautas en múltiples plataformas de la internet, en donde se muestra la actitud de un conmovedor perro al ser reprendido por su propio amo.

El perro hizo un gesto que conmovió a los usuarios de TikTok

En el siguiente video viral, publicado por el usuario @eliotdussan de TikTok y registrado en Colombia, se puede observar el momento exacto en que el pequeño can mueve los ojos hacia arriba hacia abajo, y se trata de ocultar mientras su ‘padre’ lo regaña por haberse comportado mal y no obedecer las reglas básicas de no destruir las cosas del hogar.

El pequeño peludo se volvió viral tras el video

La escena cautivó a gran cantidad de usuarios debido a la adorable reacción del perro, ya que el peludo intentaba esconderse de los regaños de su dueño en el colchón de la habitación, acción que repitió cada vez que su amo le llamaba la atención pero al no lograrlo se ocultaba entre su patas. ¿Tienes alguna mascota que se comporte de manera similar a este increíble perro? Nos gustaría saber tu opinión y por ello te invitamos a dejar tus comentarios.