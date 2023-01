Perro araña se hace viral por su épico video ¡No podrás creer a donde se trepó! Foto: telediario.mx

Las mascotas pueden sorprender al mundo con trucos inesperados, provocando que el ser humano quede impresionado, ejemplo de esto, es un can que fue grabado haciendo una maniobra inesperada que provocó que lo llamaran el “perro araña”, ¡aquí el video viral que lo prueba!

En La Verdad Noticias te revelamos que los canes son considerados los mejores amigos del hombre, esto, debido a que se encariñan tanto con ellos que los consideran miembros de su manada.

Hace poco te contamos que una niña de 3 años fue atacada brutalmente por una mascota, pero ahora, te diremos qué hizo un amigo peludo para ganarse el corazón de varios.

Video viral del perro araña

La grabación fue compartida en Facebook y al ser tan asombrosa, rápidamente se hizo viral, pues muestra cómo un can, intentaba escalar una pared, aunque, fracasaba muchas veces, no se rendía y quiénes lo estaban grabando, no dejaban de emocionarse en cada uno de sus intentos.

Aunque, al comienzo, parece que el amiguito peludo no lograría su cometido, después de mucho esfuerzo, por fin llegó el momento en que escaló con toda seguridad la pared de la facha de una casa, de esta manera quedó en el techo. Lo más gracioso es que, al parecer, el can, no había notado que tenía publicó, de ahí que al subir al techo se sintió asustado al escuchar varios gritos que celebraban su éxito, él no lo supo, pero, ¡eran sus fans!

¿Cuántas veces al año se debe bañar a un perro?

Can siendo bañado. Foto: www.fanaticosdelasmascotas.cl

Esto siempre dependerá de la raza y la salud del animal, por ello, siempre debes preguntar al veterinario cuántas veces sería lo correcto para tu mascota; sin embargo, se sabe que lo ideal no es bañarlos más de una ocasión cada 30 días. Incluso, hay mascotas que solo deben recibir una ducha dos veces al año.

