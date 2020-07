Perro anciano es abandonado con una nota que dice: “No he aprendido a ser bueno”.

Un perro anciano fue encontrado por los residentes de Upchurch en Kent, Reino Unido, y se enojaron al saber que había sido abandonado. Se adjuntó una nota al perro que decía que había estado con su dueño durante 10 años, pero que lo habían dejado porque el perro "no había aprendido a ser bueno".

Junto al angustiado perro de edad avanzada, los residentes de Upchurch encontraron una nota desgarradora que explicaba por qué el dueño había abandonado el perro.

Según la carta que se dejó en la escena, la excusa del propietario para abandonar al perro fue que había perdido la paciencia y sentía que el perro era difícil de manejar. La situación fue aún más perturbadora debido al hecho de que el propietario compartió en la carta que lo había llevado de vuelta al lugar donde lo había encontrado.

Perro sufre abandono animal "por no ser bueno"

La nota decía: "Por favor, ¿pueden llevarme ya que mi dueño me ha abandonado después de 10 años porque no he aprendido a ser bueno, así que he regresado aquí donde me encontró?". Después de leer la carta, los residentes que descubrieron el labrador se enfurecieron. Pensaron que el razonamiento era solo una pobre excusa y que el perro merecía algo mucho mejor.

Inmediatamente después de encontrar al perro, los residentes se pusieron en contacto con el Servicio de perros callejeros del Swale Borough Council y luego lo sacaron de su custodia. Para localizar al dueño del perro, los trabajadores del servicio de perros decidieron que subirían una publicación a las redes sociales pidiendo la ayuda del público.

Escribieron: “Este anciano labrador negro fue encontrado atado a las rejas en Jasmil Kennels esta mañana. Nos gustaría mucho hablar con el propietario para determinar por qué el perro fue abandonado”.

Perro anciano es abandonado con una nota que dice: “No he aprendido a ser bueno”.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Estremecedor mensaje encontrado junto a un perro abandonado

Asimismo, señalaron que en caso de reconocerlo, para poder ayudarlo, pedían que se comunicaran o envaran un mensaje a su página.