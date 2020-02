Perritos conmueven al mundo con el gran gesto de amor que hicieron VIRAL

¡Si si si!, ya sabemos que el 14 de febrero ya pasó, pero el ser lindo y demostrar que amás a alguien se debe celebrar día a día, el día de hoy te traemos le video viral más hermoso de perritos y es que en redes sociales está circulando el clip de unos animalitos los cuales nos demuestran que el amor si existe (no sean amargados ¡porfa!).

Perritos protagonizan un video viral de amor

La raza de perritos golden retriever son una raza de bastante juguetones, cariñosos y dóciles. Así mismo, son muy inteligentes y prueba de ello es un video viral que nos encontramos en la red social de Facebook que nos muestra a un can que sorprende a quien sería su perra "novia" o su pareja de vida, donde se ve como le lleva un ramo de florecitas; con el pelaje color oro el elegante animal entra con un porte y le entrega su hermoso regalo.

En las imágenes podemos observar, reposando en el piso de una sala a la golden retriever esperando y haciendo cara de que no sabía nada, el galán entra le muestra el ramo, lo deja en un costado y en segundos se avalanza hacía ella (era inevitable).

Los comentarios no se hicieron esperar. Si esto no te hace sonreír, nada lo hará", "¡El amor que nuestros amigos peludos comparten con los demás es el mejor en el Día de San Valentín y todos los días también!'', escribió una emocionada usuaria. El adorable video publicado en Facebook no tardó en hacerse viral rápidamente, acumulando más de 23 millones de reproducciones, 558 mil reacciones y más de 535 mil veces compartido.

